Mount & Blade Serisi Zamlandı: İşte Zam Sonrası Oluşan Fiyatlar!
Ülkemizin en popüler oyun serilerinden Mount & Blade serisinde bir dizi zam gerçekleştirildi. İşte detaylar!
Ülkemizden çıkan en başarılı oyun serilerinden biri olan Mount & Blade serisi güne zamla uyanmamızı sağladı. Serideki bir dizi oyunda fiyat güncellemeleri gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Steam toplulukları üzerinden Mount & Blade II: Bannerlord'a zam yapılacağını açıklayan geliştirici ekip, bahsi geçen zamların çok yakında uygulanacağı bilgisini vermişti.
Bugün itibari ile bu zamlar yürürlüğe girerken, serinin popüler oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'un fiyatı 349,99 TL'den 449,99 TL'ye yükselmiş durumda.
Son yıllarda artan döviz kurunun oyunlara etkisi sürmeye devam ederken, serideki diğer oyunlarla birlikte geliştirici ekibin gerçekleştirdiği fiyat güncellemeleri şu şekilde:
Mount & Blade Serisi Zamlandı
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Mount & Blade II: Bannerlord
|349,99 TL
|449,99 TL
|Mount & Blade: With Fire & Sword
|44,99 TL
|99,99 TL
|Mount & Blade: Warband – Napoleonic Wars
|44,99 TL
|99,99 TL
Mount and Blade Benzeri Oyunlar
Ülkemizin gururu olan Mount and Blade’i pek çoğumuz oynamışızdır ya da duymuşuzdur. Küresel anlamda büyük başarıya imza atan ve kendi oyuncu kitlesini oluşturmuş olan Mount and Blade, oldukça eşsiz bir oynanış mekaniğine sahiptir.
Peki siz gerçekleşen bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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