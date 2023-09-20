Mount & Blade Serisi Zamlandı: İşte Zam Sonrası Oluşan Fiyatlar!

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Mount and Blade Benzeri Oyunlar

Ülkemizin gururu olan Mount and Blade’i pek çoğumuz oynamışızdır ya da duymuşuzdur. Küresel anlamda büyük başarıya imza atan ve kendi oyuncu kitlesini oluşturmuş olan Mount and Blade, oldukça eşsiz bir oynanış mekaniğine sahiptir.