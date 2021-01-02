Mozilla Firefox Tasarımında Devasa Yenilik!

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan Mozilla Firefox tasarımı devasa bir yenilik alıyor. Web tarayıcısının tasarıma ilişkin aldığı son büyük güncelleme,2017 yılının kasım ayında Firefox 57 olarak tanıtılmıştı. Bu güncelleme ile tarayıcının arayüzü büyük ölçüde değişikliğe uğramıştı.

Firefox 57 sürümü aralarında geçiş yapabileceğiniz açık ve koyu bir tema ve temanın yoğunluğunu değiştirme gibi seçeneklerle birlikte gelmişti. Bu özelliğin yanında web tarayıcısına bir dizi özelleştirme seçeneği eklenmişti. Ayrıca size zamandan tasarruf ettirecek yeni bir buton eklenmişti. Adres çubuğunun içerisine yerleştiren üç nokta şeklindeki bu butonla birlikte bağlantı kopyalanabiliyor, e-posta ile gönderilebiliyor, ekran görüntüsü alınabiliyor ve çok daha fazlası yapılabiliyor.

Tasarımsal yenilikler ile ilgili şu an kullanıcıların elinde kısıtlı bilgi bulunuyor. Web tarayıcısının arayüzünde meydana gelecek değişiklikleri içeren yenilikler “bugzilla” isimli bir subdomain altında açılmış “Proton” başlığında listeleniyor. Bu listede ise adres çubuğu, araç çubuğu, sekme kısmı, hamburger menü gibi araçlar yer alıyor. Proton başlığı altında görülebileceği üzere web tasarımının arayüzünde meydana gelecek birçok değişiklik listelenmiştir.

Yeni Mozilla Firefox Tasarımı Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Mozilla’nın web tarayıcısının tasarımında yapılacak bu değişikliklerin 18 Mayıs 2021’de kullanıma sunulması planlanıyor. Firefox’un tasarımlarından bazıları hakkında ipuçları paylaşan Sören Hentzschel, Almanca blogunda yayımladığı bir yazıya göre tasarımsal yenilikler şu an tamamlanıp sona ermiş değil, geliştirme işlemleri devam ediyor. Hentzschel’in paylaştığı bilgilere göre Mozilla’nın birbirinden farklı tasarımları bulunuyor ve bunlardan hangisinin seçilip Firefox’a dahil edileceği şimdilik netlik kazanmış değil.

Hentzschel, yeni tasarımlarla birlikte Firefox’un çok daha modern bir görünüme kavuşacağını ve kullanıcı deneyimi açısından çok faydalı iyileştirmeler alacağını söyledi ancak Mozilla geliştiricileri tarafından şu an yeni tasarıma dair paylaşılmış herhangi bir ekran görüntüsü bulunmuyor.

Tasarımla ilgili bilgiler şu an “bugzilla” altında açılan “Proton” başlığındaki bilgilerle sınırlı durumda ancak ilerleyen günlerde yeni tasarıma ilişkin ekran görüntü ve benzeri önemli unsurların internet kullanıcılarla paylaşılacağı düşünülüyor. Tasarımın 2021’in ortalarında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor. Siz Mozilla’nın tasarımda büyük çaplı değişikliğe gitmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Firefox kullanıcılarını arayüz açısından büyük bir yenilik bekliyor olabilir mi?