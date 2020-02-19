Birbirinden Çeşitli 5 Yeni Firefox Uygulaması

Özgür ve açık kaynaklı yazılımın şampiyonu olarak bilinen Mozilla, yakın geçmişte bir Firefox sürümünden çok daha fazlasını yayımladı. Mozilla’nın çevrimiçi reklamverenleri kandıran, daha hızlı tarayıcılar sunan ve hatta ekran görüntülerini yöneten yeni araçları bulunuyor. Bu yazıda, birbirinden çeşitli 5 yeni Firefox uygulamasını derledik.

Çevrimiçi reklamverenler, her hareketinizi sürekli izleyerek her internet kullanıcısının bir profilini oluşturur. Örneğin, internet üzerinden bir elbiseye bakarsanız, elbise reklamları görürsünüz. TrackThis, çevrimiçi reklamverenleri kandırarak kimliğinizi korur. Peki nasıl çalışıyor? TrackThis, Hypebeast, Filthy Rich, Doomsday ve Influencer olmak üzere dört profil arasından seçim yapmanıza izin verir. Kararınızı verdikten sonra, web sitesi böyle bir kullanıcının ziyaret edebileceği 100 farklı bağlantı açacaktır. Böylelikle çevrimiçi reklamverenler için yanlış bir profil oluşturabilirsiniz.

Track This, Mozilla Firefox’un yanı sıra diğer tarayıcılarda da çalışır, ancak açılır pencerelerin açılmasına izin verildiğinden emin olmanız gerekir. Track This, 100 yeni sekme açacağından dolayı bilgisayarınızın iyi olması gerektiğini belirtelim. Zira, bilgisayarınız iyi değilse 100 yeni sekme açıldığında donabilir ve size zor anlar yaşatabilir.

Facebook, kullanıcıların mahremiyetini ihlal etmesi ve internet üzerindeki hareketlerinizi agresif bir şekilde takip etmesi ile ünlüdür. Geçen yıl Mozilla, Facebook Container adlı bir eklenti yayımlayarak buna karşı çıktı. Daha da önemlisi, Facebook Container 2, Facebook kullanıcısı olmasanız bile yüklemeye değerdir.

Sosyal ağın kayıtlı olmayan kişiler için “shadow profiles” yani “gölge profilleri” oluşturduğu bilinmektedir. Mozilla, özellikle eklentinin yeni sürümünün Facebook'un bu tür kullanıcılar hakkında veri almasını ve profil oluşturmasını zorlaştıracağını belirtti.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda çok fazla ekran görüntüsü alıyorsanız, ScreenshotGo uygulamasına ihtiyacınız vardır. ScreenshotGo, ekran görüntülerinizi daha iyi yönetmenize ve bulmanıza yardımcı olur. ScreenshotGo, cihazınızda çektiğiniz her ekran görüntüsünü otomatik olarak tanır. Her biri sohbet geçmişi, alışveriş, finans ve haberler gibi bir koleksiyona eklenebilir.

ScreenshotGo sayesinde siz de kendi koleksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Böylece aradığınız ekran görüntüsüne hızlıca ulaşabilirsiniz. ScreenshotGo’nun bir diğer özelliği ise ekran görüntülerinde yer alan metinleri kopyalama, internet üzerinden arama ve paylaşabilmeye olanak sağlamasıdır.

Firefox Preview, gizlilik ve hıza önem veren Mozilla’nın deneysel ve yeni bir tarayıcısıdır. Tarayıcı, Firefox Focus ve normal Firefox’un bir birleşimidir ve bu yıl gelecek olan son ürünün gizli bir parçası olarak hizmet vermektedir. Bu sürümdeki en yeni özellik koleksiyonlardır. Sabah rutininizin bir parçası olarak ziyaret ettiğiniz siteler gibi bir dizi web sitesini bir koleksiyon olarak kaydedebilirsiniz. Bir dokunuş ile koleksiyonunuzdaki tüm siteleri açabilir veya ayrı ayrı açabilirsiniz.

Firefox Preview, Mozilla'nın tescilli mobil tarayıcı motoru GeckoEngine tarafından desteklenmektedir ve testlerde diğerlerinden daha hızlı olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, çevrimiçi reklam izleyicilerini engeller, kimliğinizi ve gizliliğinizi korur. Mozilla, gizliliğe odaklanmanın aslında tüm tarama deneyimini daha hızlı hale getirdiğini iddia ediyor. Doğal olarak, Firefox Preview beta sürümünde olduğundan birkaç hata ve çökme ile karşılaşabilirsiniz.

Eski veya yavaş bir Android işletim sistemine sahip olan bir akıllı telefon kullanıyorsanız, Firefox Lite’a geçmeyi düşünebilirsiniz. Firefox Lite, normal Firefox sürümünün hafifletilmiş bir sürümüdür. Turbo modu, çevrimiçi reklam izleyicilerini engeller ve web sayfalarını daha hızlı yükler.

Yavaş bir bağlantınız varsa veya veri kaydetmek istiyorsanız, tek bir dokunuşla tüm sayfaların görsel yüklemesini engelleyebilirsiniz. Daha sonra çevrimdışıyken okumak için herhangi bir sayfayı kaydetmek isterseniz, tam sayfa ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Firefox Lite, gizli mod, gece modu, hızlı başlatma ekranı ve haber akışı gibi diğer harika özelliklere sahiptir.