En Çok Aboneye Sahip YouTuber, Başarısının Sırrını Açıkladı!

Şu anda abone sayısıyla dünyanın en popüler YouTuber'ı olan MrBeast veya gerçek adıyla Jimmy Donaldson, özellikle yüksek bütçeli ve tehlikeli yarışma videolarıyla tanınıyor. Büyük prodüksiyonlar ve risk içeren fikirler ise doğal olarak izleyicinin ilgisini çekiyor ve videoların kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmasını sağlıyor.

YouTube’da elde ettiği bu büyük başarı elbette tesadüf değil. Nitekim MrBeast, platformdaki görülmemiş yükselişinin ardında yatan üç temel unsuru açıkladı. İşte ayrıntılar...

MrBeast, Başarısındaki Üç Önemli Unsuru Açıkladı

Jimmy Donaldson, başarısının formülünü yüksek bütçeli çekimler, özgün fikirler ve yüksek içerik kalitesi olarak üç maddede özetledi. Tabii Donaldson, bu işte yalnız değil. Bu üç unsurun arkasında projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışan büyük bir ekip bulunuyor. Açıklamalara göre ABD’nin iki farklı bölgesinde toplam 750 kişilik dev bir kadro MrBeast içeriklerinin üretilmesi için çalışıyor.

Bu dev kadro yalnızca çekimlerde değil fikir geliştirme, set tasarımı, lojistik, güvenlik, kurgu ve algoritma analizi gibi birçok farklı alanda görev alıyor. Her video için haftalarca hazırlık yapılıyor, senaryolar defalarca gözden geçiriliyor ve izleyicinin ilgisini yukarıda tutmak için tüm detaylar titizlikle planlanıyor.

MrBeast’'e göre onu rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biri ise izleyiciye her seferinde benzersiz bir içerik sunabilmesi. Platformda birbirine benzeyen video fikirlerinden uzak durmaya özen gösterdiğini belirten Donaldson, her videonun ilk kez izleniyormuş hissi vermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu nedenle yeterince özgün veya heyecan verici bulunmayan içerikler, milyonlarca dolar harcanmış olsa bile tamamen çöpe atılabiliyor. Hatta bazı videoların ciddi bütçeler ayrılmasına rağmen hiç yayımlanmadığı da biliniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.