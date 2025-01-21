MrBeast'ten Heyecanlandıran TikTok Açıklaması: Yola Çıktım, Resmi Teklif Vereceğim

TikTok'un ABD'de yasaklanmasının ardından pek çok ünlü isim, platformu satın almak için sıraya girdi desek yeridir.

Ünlü milyarder Elon Musk, yasak kararı resmen çıkmadan kısa bir süre önce platformu satın almanın "kötü bir fikir" olmadığını savunmuş, ardından bunun resmi bir tabanı olmadığını açıklamıştı.

Ardından Youtube platformunun en ünlü isimlerinden MrBeast, platformu satın alacağını esprili bir dille söylemişti. Görünen o ki şakası boşa değilmiş; MrBeast, TikTok'u satın almayı resmen teklif edecek. Kendini "Yeni TikTok CEO'su" olarak tanıttı bile—esprili de olsa önemli bir gelişmeye göz kırpıyor.

Teklif Vermek Üzere Yola Çıktı

İddiayı ortaya attığı ilk andan itibaren çalışmalarını ciddi bir titizlikle yürüten MrBeast, son olarak bir videoda kendi jetinden yaptığı açıklamada, resmi bir teklif vermek üzere yola çıktığını duyurdu.

Teklifin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. MrBeast, bu teklifin oldukça çılgın olduğunu ve kendisinin yeni TikTok CEO'su olma ihtimalini de dile getirdi.

TikTok'a Ne Olacağı Belli Değil

TikTok'un geleceği, Trump döneminde başlayan tartışmalarla zaten karmaşık bir hal almıştı. Nisan 2024'te Başkan Biden tarafından ByteDance'in hisselerini satmasını veya platformun ABD'de yasaklanmasını öngören bir yasa imzalanmıştı. Ancak bu 9 aylık süreçte bir çözüm bulunamayınca, TikTok 19 Ocak'ta ABD'de hizmetlerini durdurdu.

Ardından Trump'ın yeni bir yürütme emriyle süre uzatıldı ve TikTok yeniden hizmete açıldı. Ama uygulama halen AppStore ve Google Play Store'a dönmedi. Trump'ın, TikTok hisselerinin %50'sinin ABD'ye devredilmesini önerdiğini de tekrar hatırlatalım.

MrBeast'in veya hükümetin yürüteceği görüşmelere dair kesin bir sonuç henüz yok, ancak TikTok'un ABD'deki geleceği için bu muhtemelen umut verici bir gelişme olacak.