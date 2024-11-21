Yüz Milyonlarca TL'lik Ödül Verilecek MrBeast Yarışmasının Ne Zaman Yayınlanacağı Belli Oldu!

YouTube'un en popüler içerik üreticilerinden MrBeast tarafından düzenlenecek Beast Games isimli yarışma ilgili beklenen açıklama yapıldı. Prime Video, merakla beklenen etkinliğin ne zaman yayınlanacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Beast Games Yarışması 19 Aralık'ta İzleyicilerle Buluşacak

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çılgın çekiliş ve büyük ödüllü yarışmalarıyla tanıdığımız MrBeast, uzun bir süredir planladığı Beast Games isimli rekor ödüllü yeni yarışmasını yayınlamak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Daha öncesinde Amazon Prime Video'da yayınlanacağı açıklanan etkinliğin ne zaman izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre Beast Games yarışması, 19 Aralık tarihinde Prime Video'da yayınlanacak. Konu hakkında yaptığı açıklamada takipçilerinin yarışmayı kaçırmaması gerektiğini belirten MrBeast, kazananın 5 milyon dolar (172 milyon TL) gibi rekor bir ödül alacağını bildiriyor. Yarışmanın içeriğini ise 19 Aralık'ta hep beraber öğreneceğiz.

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