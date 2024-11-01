Başı Beladan Kurtulmuyor: MrBeast Bu Sefer de Kripto Para Dolandırıcılığıyla Suçlanıyor!

Düzenlediği astronomik çekilişler ve uluslararası yarışmalarıyla tanınan MrBeast, yeni bir skandalla karşımızda. Ünlü Youtuber'ın bu sefer de kripto para dolandırıcılığıyla milyonlarca dolar kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Detaylar haberde.

MrBeast'in 23 Milyon Doları Aşan Kripto Para Kazancı Mercek Altına Alındı!

Son yıllarda imza attığı başarılı içeriklerle YouTube'un en büyük bireysel kanalına sahip olan MrBeast, son zamanlarda çalkantılı günler yaşanıyor. Daha öncesinde içerik ebine yönelik zorbalık ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelen ünlü Youtuber, şimdi ise kripto para borsalarından yasa dışı kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Bağımsız araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir rapor, MrBeast'in kripto para borsaları üzerinden sağladığı yaklaşık 23 milyon dolarlık kazancını yasa dışı manipülasyonlarla elde ettiğini öne sürüyor. Mevcut raporda, Beast'in reklamını yaptığı bazı alt liste kripto paraları piyasa doğasına aykırı şekilde şişirip satarak kazanç sağladığı ifade ediliyor.

Araştırmacıların başlattığı soruşturma sonucunda, MrBeast’in 2021 yılından bu yana bu yöntemle 23 milyon doları aşkın bir gelir elde ettiği ve bu süreçte 50’den fazla kripto para cüzdanı kullandığı belirtiliyor. Ünlü Youtuber'ın mevcut yöntemle kazanç sağladığı kripto paralar arasında SuperVerse (SUPER) ve PolyChain Monsters (PMON) gibi geçmişte pek çok yatırımcınınn zarar ettiği bazı token'ların öne çıktığı da bildiriliyor.

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