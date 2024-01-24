YouTube'un Ünlü Yıldızı MrBeast, Bir Ülkeye Özel İçerikler Üretmeye Başlıyor!

MrBeast, YouTube'ta kasıp kavuran hâkimiyetini bir adım öteye taşıyor ve ünlü yıldızın Çin'de çok daha popüler planları var gibi görünüyor.

Salı günü gerçek adı Jimmy Donaldson olan YouTube fenomeni Çin'e özel ilk videosunu Çinli video paylaşım sitesi Bilibili'ye yükledi. MrBeast ilk videosuna iliştirdiği bir yorumda "Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim, nihayet Bilibili'de olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

MrBeast için son haftalar yeni platformları test etmekle geçiyor. Öyle ki ünlü isim X'in video hizmetini de ilk kez kullanmış ve son videosunu X'e özel olarak yükleyerek kazanç rakamlarını test etmişti.

MrBeast, Çin'e Özel İçerikler Üretmeye Başlıyor

90 saniyelik Bilibili videosu, Donaldson'ın YouTube'a yüklediği çeşitli videoları bir araya getirerek filmografisine bir giriş niteliği taşıyor. Donaldson'ın Bilibili'deki ilk paylaşımı bugüne kadar 4 milyondan fazla kez görüntülendi ve 351.000 beğeni aldı. Donaldson'ın videosu Çin platformunda pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı.

Bir kullanıcı yorumunda "Çin için burada içerik üretmeye ne zaman başlayacaksın?" diye sordıu. MrBeast ise bu soruya "Her an olabilir." yanıtını verdi.

Donaldson'ın Çin pazarına girişini denetleyen Eyal Baumel, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Donaldson'ın internetteki ilk çıkışını platformun YouTube'a benzerliği nedeniyle Bilibili'de yapmayı seçtiğini söyledi.

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