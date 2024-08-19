MrBeast Dönemi Bitiyor mu? Artık Eskisi Gibi İzlenmiyor!

YouTube'un en çok aboneye sahip kanalı MrBeast için sıkıntılı günler devam ediyor. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan içerik üreticisi, eski çalışanı ve aynı zamanda arkadaşı Ava Kris Tyson'ın karıştığı pedofili skandalı nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Son raporlar, bu süreçte MrBeast kanalının ciddi yara aldığını gösteriyor.

MrBeast İzlenme ve Abone Sayılarında Adeta Çakıldı

MrBeast videolarında sıkça gördüğümüz Ava Kris Tyson'ın geçmiş yıllarda reşit olmayan bir çocukla uygunsuz bir şekilde konuştuğu iddia edildi. Taraflar, tüm bu konuşmaların arkadaşça olduğunu savunsa da MrBeast, yaptığı açıklamada bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Jimmy Donaldson, bu olayla birlikte Kris Tyson'ı şirketinden, kanalından ve MrBeast ile olan her türlü ilişkiden çıkardığını duyurdu. Bu konudaki hassasiyetini net bir şekilde ifade ederek gereken adımları atsa da işler MrBeast kanalı için pek de yolunda gitmiyor.

ViewStats verilerine göre, MrBeast kanalının son 28 gündeki görüntülenmeleri tam olarak 145 milyonluk bir düşüş yaşadı. Bu, Ava Kris Tyson'la ilgili iddiaların ortaya atıldığı ve MrBeast'in eleştirilerin odağı haline geldiği döneme denk geliyor. Ayrıca, kanalın yeni abone sayısında da 12 milyonluk bir düşüş meydana geldi.

Rapor ayrıca, MrBeast'in bu dönemde 713 bin dolarlık bir gelir kaybına uğradığını gösteriyor. Bu süreçte kanalına video atmaya devam eden Jimmy Donaldson'ın eski günlerine dönüp dönmeyeceği ise zamanla netlik kazanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.