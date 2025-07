MrBeast Bu Kararıyla İzleyicilerini 90'lı Yılların Başına Götürecek

Şöhreti dijital platformların neredeyse tamamına yayılmış olan YouTube içerik üreticisi ve hayırsever MrBeast, (gerçek adı Jimmy Donaldson) geleneksel televizyona kendi yapımı olan çizgi filmiyle çıkıyor. Bu alandaki ilk adımı olan "Beast Games", şu anda Amazon Prime platformunda yayınlanıyor. Ancak onun istediği kendine has bir animasyon dizisi çekmek. 2 boyutlu bir çizgi film projesi olan "MrBeast Lab", Ekim ayında izleyicinin beğenisine sunulacak.

MrBeast, kendine has bir animasyon evreni kurmak istiyor. MrBeast Lab projesinin hangi platformlarda boy göstereceği bilinmiyor. Bir YouTube içerik üreticisinin daha önce bu tarz bir adım attığı çok nadir görüldüğünden aslında bu, çıkışı itibarıyla pek çok algıyı ve kavramı değiştirecek bir proje. Stil bakımındansa eski nesil "Ben 10" dizisine benzetildiğinden sosyal medyada büyük yankı uyandırmış durumda.

2 boyutlu görsellere sahip MrBeast Lab aslında bir dizi olacak ve bizleri klasik 90'lara geri götürecek. Cumartesi günleri sabah erken saatlerde izlemeye can attıkları çizgi filmlerin görsellerini hatırlayanlar, MrBeast'in çizgi filminde de aynı stili görecekler. Dizi, fantastik bir hikayeyi baz alıyor ve klasik iyi-kötü çatışmasını kendine has bir dille sunuyor.

MrBeast, dizide 100 katlı devasa bir laboratuvarda çeşitli yaratıklar geliştirerek, karanlık gölge yaratıklara karşı bir mücadele ediyor. Tasarladığı yaratıkları kullanarak kahramanlık yapıyor ama esasında kendisi bir süper kahraman değil. Yaratıklardan bir tanesi, MrBeast'in logosundaki mavi panteri canlandırıyor.

Geçtiğimiz gün X hesabından bir fragman yayınlayan Jimmy Donaldson, "Bir süredir bu animasyon projesi üzerinde çalışıyorum. MrBeast Lab dizimiz Ekim'de geliyor" notunu paylaşımına iliştirdi. MrBeast Lab fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Been working on this animated show for a while, “MrBeast Lab” drops in October :D pic.twitter.com/dDiwZOvDqV