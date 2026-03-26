Çok Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! AMD Ryzen İşlemci ve Dahası

Ucuz mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. SEAVIV, AideaMini R10'u tanıttı. Bu mini bilgisayarın içinde RAM ve SSD bulunmuyor. Yani kullanıcıların bu donanım parçalarını satın alıp takması gerekiyor. RAM tarafında 32 GB'a kadar, depolama tarafında ise 2 TB'a kadar SSD desteği mevcut.

SEAVIV AideaMini R10'un Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen 5 3500U

Ekran Kartı: Entegre Radeon Vega 8

RAM: 32 GB'a kadar destekliyor.

Depolama: 2 TB'a kadar SSD

Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C (DisplayPort destekli), 1 x USB 3.2, 1 x microSD kart yuvası, 1 x gigabit ethernet

Kablosuz: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2

Boyut: 127,5 x 112,4 x 39,9 mm

Ağırlık: 420 gram

SEAVIV AideaMini R10'un İşlemcisi Nasıl?

SEAVIV AideaMini R10 gücünü Ryzen 5 3500U işlemcisinden alıyor. AMD tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet çekirdek mevcut. Zen+ mimarisine sahip olan işelmci, normalde 2.1 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 3.7 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Bu işlemcinin düşük güç tüketimine odaklandığını belirtelim. 15W gibi oldukça düşük bir güç tüketimine sahip olan bu işlemci, cihazın daha az ısınmasını sağlıyor. Pil ömrünü olumlu yönde etkileyen bu işlemci, dizüstü bilgisayarların şarja takılı olmadan daha uzun süre çalışmasına imkân tanıyor.

Ryzen 5 3500U ve Radeon Vega 8'in Oyun Performansı Nasıl?

Palworld : 720p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 33 FPS

: 900p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 180 FPS

: 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 65 FPS

: 720p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 113 FPS

: 664p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 32 FPS

: 720p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 30 FPS

: 720p çözünürlükte düşük ayarlarda ortalama 30 FPS Apex Legends: 720p çözünürlükte düşük ayarlarda 35 FPS

SEAVIV AideaMini R10'un Ekran Kartı Nasıl?

Mini bilgisayarda Radeon Vega 8 isimli entegre ekran kartı bulunuyor. AMD'nin Ryzen 5 3500U gibi işlemcileriyle birlikte gelen bu ekran kartı, harici bir ekran kartı bulunmayan bilgisayarlarda önemli bir rol üstlenir. Monitöre görüntü aktarma, 4K çözünürlükte video oynatma, oyun çalıştırma, temel fotoğraf düzenleme gibi işlerde ihtiyacı karşılar.

SEAVIV AideaMini R10'da Hangi Portlar Bulunuyor?

SEAVIV tarafından geliştirilen mini bilgisayar, portlar konusunda da iddialı. Portlar arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-C (DisplayPort destekli), bir adet USB 3.2, bir adet microSD kart yuvası ve bir adet gigabit ethernet yer alıyor. 127,5 x 112,4 x 39,9 mm boyutlarında olan bilgisayarın sadece 420 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

SEAVIV AideaMini R10 Türkiye'de Satılacak mı?

SEAVIV AideaMini R10'un Türkyie'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. SEAVIV marka mini bilgisayarlar şu anda Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda AideaMini R10'un da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Planlarda değişiklik olursa AideaMini R10 Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

SEAVIV AideaMini R10'un Fiyatı Ne Kadar?

SEAVIV AideaMini R10 için 127 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 634 TL'ye denk geliyor. Eğer bu mini bilgisayar Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 7 bin TL civarı olabilir. Bİlgisayarın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle SEAVIV AideaMini R10'un oyunlarda yüksek performans isteyen kişilere hitap etmediğini belirteyim. Bu bilgisayar belge oluşturmak, e-tablo hazırlamak, internette gezinmek, temel fotoğraf düzenelme işlemlerini yapmak gibi işler için daha mantıklıdır. Bu arada mini PC, hafif ve küçük olması nedeniyle kolayca taşınabiliyor. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın çok ucuz olmasının en büyük nedeni ise içinde RAM ve SSD'nin olmamasıdır.