MrBeast Kimsenin Yapamadığını Tek Yayında Yaptı: Paralar Havada Uçuştu

Jimmy "MrBeast" Donaldson, hayırseverliğini bir kez daha konuşturdu, ancak bu defa adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Diğer yayıncı arkadaşları xQc ve Adin Ross ile bir araya gelen MrBeast, 14 Ağustos tarihinde, canlı yayın platformu Kick üzerinden başlattığı yardım yayınında 12 milyon dolar bağış topladı. Böylece tek bir canlı yayında en çok bağış toplayan içerik üreticisi olarak tarihe geçti.

Canlı Yayın Bağış Rekoru Fransız İçerik Üreticilerine Aitti

Rekorun eski sahibi Fransız yayıncılar ZeratoR ve Dach olmuştu. Onlar, 2021 yılında gerçekleştirdikleri Z Event organizasyonunda 11,97 milyon dolarlık bağış ile rekor kırmıştı. Z Event, Fransızca konuşan yayıncıları bir araya getirerek çeşitli yardım kuruluşlarına destek sağlıyordu. MrBeast ise bu organizasyonu TeamWater için gerçekleştirdi.

MrBeast, TeamWater Kampanyasına Destek Oldu

TeamWater adlı kampanya kapsamında düzenlenen yayında başlangıçta 5 milyon dolar toplanması hedeflendi. Ancak bu rakama kısa sürede ulaşıldı ve hedef 12 milyona yükseltildi. Takvimler 15 Ağustos'u gösterdiğinde toplanan para miktarı 11,5 milyon dolardı. O anda devreye Airbnb kurucu ortağı Brian Chesky girdi ve yaptığı yarım milyon dolarlık bağışla son noktayı koydu.

TeamWater girişimi, MrBeast ve Mark Rober tarafından başlatıldı. Projenin Ağustos ayı sonuna kadar 40 milyon dolar toplaması hedefleniyor. Kampanyada toplanan bağılarla temiz suya erişim projelerine kaynak sağlanacak.