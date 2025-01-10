Meta'dan Tartışmalı Karar: Instagram Siyaset Meydanına Dönüyor

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı bir açıklamada, siyasi içeriklerin artık varsayılan olarak önerileceğini ve kullanıcıların bu ayarları "daha az, standart ve daha fazla" seçenekleriyle özelleştirebileceğini belirtti.

Şimdiye kadar platformlarda siyasi içerikler söz konusu olduğunda "isteğe bağlı" bir yaklaşım söz konusuydu. Ancak şimdi bu yaklaşımdan uzaklaşılıyor.

ABD Seçimlerinden Sonra Her Şey Değişti

Mosseri, 2023 yılında, Instagram’ın siyasi içerikleri teşvik etmeyeceğini çünkü bunun tartışma yaratmaya değmeyeceğini söylemişti. Tabii bu, ABD seçim döneminden önceydi.

Halihazırda Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD Başkanı Donald Trump ile arası oldukça iyi. Hatta kullanıcılar, platformların sağcı bir çizgiye kaymasından dolayı tepkiliydi.

Yıllardır kullanıcı katılım oranlarının düşmesiyle mücadele eden Meta, her ne kadar yapay zeka dokunuşlarıyla durumu toparlamaya çalışsa da — ki o da tartışmalı bir adımdı ve apar topar kaldırıldı — şimdi daha tartışmalı bir yola girmeyi tercih ediyor.

Siyasi Problemlerle Geçen Koca Bir Yıl: 2024

Meta, seçim döneminde siyasi içerikleri özellikle bastırdığı için eleştirilmişti. Örnek olarak "oy ver" kelimesini içeren gönderilerin etkileşim oranlarında %60’lık bir düşüş görüldü.

Ardından Gazze'de yaşananlar gündeme düştü. Platformun Gazze’deki insanlık krizine dair içerikleri de bastırdığı, başlıkları gizlediği ve kullanıcıların itirazlarını görmezden gelmesi iddiası, tepkileri artırmıştı.

Hatırlanacağı üzere Zuckerberg, Donald Trump'ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışta bulunmuş, Trump için ise "efsanevi" sıfatını kullanmıştı. Trump şimdi ikinci başkanlık dönemine girerken Meta’nın, onun yönetimi için yeni bir "dost platform" haline gelmesi olası görünüyor.

Sizce Instagram'ın bu hamlesi, kullanıcı katılımını artırır mı yoksa platformu daha karmaşık bir yere mi sürükler? Platformların siyasi destekte bulunması doğru bir adım mı? Yorumlarda buluşalım.