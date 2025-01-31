MrBeast, TikTok'u Satın Almak için İlk Teklifini Verdi: İşte Ödeyeceği Para

TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini sürdürürken, pek çok şirket sosyal medya devinin ülkedeki operasyonlarını devralmak için harekete geçti. Bir süre önce size Microsoft'un TikTok'u almak için ilk hamleyi yaptığından ve şriketle görüşmelere başladığından bahsetmiştik. Şimdi ise benzer bir hamle MrBeast'ten geldi. Ünlü YouTuber, bir grup yatırımcıyı arkasına alarak oluşturduğu konsorsiyum ile TikTok'u satın almak için ilk resmi teklifini iletti.

MrBeast, TikTok'u Satın Almak İçin 20 Milyar Dolar Üzerinde Bir Para Teklif Etti

MrBeast'in önderliğinde toplanan bir konsorsiyum, TikTok'u Microsoft ve Elon Musk'tan önce satın almak için harekete geçti. Bir süre önce pek çok milyarderle görüştüğünü ve satın alım konusunda oldukça ciddi olduğunu açıklayan ünlü YouTuber, şirkete ilk resmi teklifini de hazırladı.

Buna göre MrBeast'in öncülük ettiği grup, TikTok için 20 milyar dolar civarında bir parayı gözden çıkardı. MrBeast'in çılgın projesindeki destekçileri arasında Employer.com'un kurucusu Jesse Tinsley, Roblox'un kurucu ortağı ve CEO'su David Baszucki ile Anchorage Digital'in kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley gibi başarılı milyarderler var.

MrBeast'in teklifinin tam olarak ne kadar olduğu ise bilinmiyor. Tek bilgi 20 milyar dolar civarında olduğu. Öte yandan tek teklif bu değil. Microsoft halihazırda şirketle satın alım için görüşmelerini sürdürüyor. Teknoloji devinin teklifinin ne kadar olduğu bilinmezken, LinkedIn için bile 40 milyar dolar ödediği akıllardan çıkmıyor.

Ayrıca Elon Musk'ın satın alabileceği söylentileri hızla yayılırken, ABD'li milyarderler Frank McCourt ve Kevin O'Leary'nin yer aldığı Project Liberty adlı bir başka konsorsiyumun da 25 milyar dolarlık bir teklif yaptığı biliniyor. TikTok ise satış yapmadan başka bir çözümle krizi aşmayı umuyor. Örneğin şirketi ABD'li bir CEO'nun yönetmesi olası senaryolardan biri.

Eğer 20-30 milyar dolar size TikTok'u satın almak için az geldiyse oldukça haklısınız. Çünkü bu uygulamanın tamamını değil, ABD'deki operasyonlarını satın almak için yapılacak bir ödeme. Örneğin satın alım sonrasında Türkiye'de kullanılan TikTok'un sahibi ABD'li bir şirket değil hala Çinli ByteDance olacak.