Ünlü YouTuber MrBeast ve Samsung Ortaklık Kurdu!

Dünyanın en çok takipçi sayısına sahip YouTuber'lardan bir tanesi olan MrBeast, Samsung ile ortaklık kurdu. İki büyük ismin Galaxy cihazlarını merkeze alacak şekilde çalışacağı ortaya çıktı.

Samsung, ünlü YouTuber'la iş birliğini duyurmak için bir video paylaştı. Samsung'un bu ortaklıkla Galaxy cihazlarını daha çok tanıtacağı düşünülüyor.

Vlog Çekimlerinde Galaxy Cihazları Kullanılacak!

Bildiğiniz üzere MrBeast'in YouTube kanalı, özellikle gençlerin ilgisini çeken ve oldukça yüksek izlenme sayısına ulaşan bir kanal. Devasa şirket Samsung ise bundan faydalanarak şirket için olumlu bir adım atmak istedi.

İşte konuyla ilgili Samsung'un paylaştığı video:

Artık MrBeast ve ekibi, vlog tarzı çekimleri ve özellikle büyük kameraların sığmadığı yerlerde çekilen bazı videoları direkt olarak Galaxy akıllı telefon modelleriyle kayda alacak.

Samsung Galaxy modelleri, büyük hafıza kapasitesi ve 8K'ya kadar çıkan çözünürlüğüyle profesyonel video çekimleri için artık çok elverişli.

MrBeast videolarında Samsung'un Galaxy S serisini, Z Fold 5 ve Z Flip 5'i mobil vlog cihazı olarak kullanacak. Samsung'un kıdemli başkan yardımcısı Janet Lee ortaklık ile ilgili şunları söyledi:

"Samsung Galaxy ile yaratıcılar harika şeyler yapabilirler. Her türden yaratıcıya güç vermek ve onlara ellerindeki bir Galaxy cihazıyla nelerin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. MrBeast ile birlikte başkalarına da oraya çıkmaları, yaratmaları ve kendilerini geliştirmeleri konusunda ilham vermeyi umuyoruz.”

Samsung, MrBeast'in YouTube kanalı aracılığıyla cihazlarını daha geniş bir kitleye tanıtma çabasında olduğunu açıkça belli etti. Bu da telefonlarında daha iyi kamera yazılımı ve donanımına gideceğinin bir göstergesi.

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