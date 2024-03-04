MrBeast Hakkında Büyük İddia: YouTube Kanalını Disney'e mi Sattı?

25 Şubat tarihli Buzlu Kahve Saati podcast'inin yayınında, sunucular Graham Stephan ve Jack Selby, YouTube'un ünlü içerik üreticisi MrBeast'in kanalını Disney'e 5 milyar dolar karşılığında sattığını iddia ederek, konukları Sam ve Colby'yi trollemeye çalıştılar.

MrBeast, Çılgın Komplolara ve Silinen Tweet'e Sert Tepki Gösterdi

YouTube'un ünlü yıldızı MrBeast, son zamanlarda hakkında dolaşan "çılgın" komplolara karşı sert bir tepki gösterdi. Ayrıca, ABD'li politikacı Nancy Pelosi'yi eleştiren ve daha sonra silinen bir tweet nedeniyle tepkilere maruz kaldı.

25 yaşındaki politikacının yeğeninin kendisini temsil eden ajansın yetenek yöneticisi olduğunu fark eden bazı kişiler, tweet'in silinmesinin bu nedenden gerçekleştiğini iddia etti.

Bu açıklama, MrBeast'in adının çeşitli çevrelerde dolaşan komplo teorilerine karşı esprili bir şekilde karşı koymasını ve yaşanan olayları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmesini yansıtıyor. Özellikle politik bir tartışmanın içinde bulunmanın ve sosyal medyada gelişen olayların MrBeast üzerinde nasıl bir etki yarattığı, takipçileri ve genel kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.