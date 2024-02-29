YouTube’a RTÜK Geliyor: İçeriklerde Denetim Artacak!

Televizyon programlarının uygun içerikli olup olmadığını kontrol eden RTÜK, (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) artık YouTube'a da geliyor.

RTÜK'ün YouTube'daki içerikleri denetlemek ve yayın yasağı gibi yaptırımlar uygulamak adına görüşmeler yaptığı söyleniyor.

YouTube'a da RTÜK Geliyor

Bu uygulama kabul gördüğü takdirde RTÜK, YouTube içeriklerinden dilediğine yayın yasağı getirebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte RTÜK'ün yalnızca YouTube'a değil diğer sosyal medya platformlarında da yaptırım uygulayabileceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Vole isimli bir YouTube kanalında bir hakem hakkında kötü kelimeler sarf edildi ve bu video sosyal medyada gündem oldu. Sarf edilen kötü sözler nedeniyle, videoya RTÜK tarafından ön inceleme başlatıldı. Bu konuyla ilgili RTÜK şu açıklamayı yaptı:

''Bu tür yayınların denetimi hususunda YouTube ile görüşmeler devam etmektedir. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.''