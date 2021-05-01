MSB'den Van Gölü Paylaşımı: Göktürk'ten Bakalım

MSB'nin Van Gölü paylaşımı merak uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Van Gölü fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı paylaşımda Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Geçtiğimiz dönemde NASA'nın fotoğraf yarışmasından birincilikle ayrılan Van Gölü, şimdi de Göktürk uydusu ile çekilmiş görüntüsüyle gündemde.

MSB'nin Van Gölü paylaşımı merak uyandırdı

"Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım... Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz" ifadelerini kullanan Bakanlık paylaşımı, hem Vanlı hem de diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni toplamayı başardı.

Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan Van Gölü fotoğrafı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve Aselsan'ın iş birliğiyle geliştirilen Göktürk-1 uydusu tarafından kaydedildi. Göktürk-1, 0.5 m'ye kadar görüş yeteneğine sahip, yüksek çözünürlüklü bir yer gözlem uydusu olarak görev yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde @NASA’nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü’ne bir de uzaydaki gözümüz #Göktürk’ün objektifinden bakalım...Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/Lwkx2K9IPO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2021

NASA tarafından düzenlenen çevrim içi fotoğraf yarışmasında astronot Kate Rubins'in Van Gölü fotoğrafı birinci olmayı başarmıştı. Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini dünyaya duyurma fırsatı tanıyan NASA astronotuna Van kedisi hediye edileceği duyurulmuştu.

NASA astronotu Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı karşılıksız bırakılmayacak. Astronot için bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olan Van kedisi hazırlandı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya tarafından yapılan açıklamada, NASA yarışmasında birinci olan fotoğrafla ilgili ifadelere yer verildi. Fotoğrafı çeken astronota, Van'a özel bir hediye hazırladıklarını şöyle aktardı:

"NASA, çekilen bu fotoğrafı diğer 32 fotoğrafla dünyanın beğenisine sundu. Van Gölü'nün fotoğrafı ise bu fotoğraflar arasında finale kaldı. Yarışma sonucunda ise uzaydan çekilen dünyanın en güzel fotoğrafı olarak tescillendi. Bizler de astronot Rubins'e Van hatırası olarak bir Van kedisi hediye etmek istiyoruz. Astronot Kate Rubins'e hediye edilen Van kedisine özel bir oda da tahsis ettik. Van'a geldiği zaman kendisine bu kediyi hediye edeceğiz. Kedi alınana kadar bakımlarını özenle yapacağız. Bugün gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Valiliği'nin özel olarak ilgilendiği kedi için özel bir oda ayarlandı. Van Kedi Evi Villası'nda özel bir oda tahsis edilen kedi, astronotun Dünya'ya dönmesiyle birlikte hediye edilecek.