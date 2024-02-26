MSI Devrim Yapacak: 256 GB RAM Destekli Intel BIOS Geliyor!

Oyun bilgisayarlarının depolama alanı beklenenden ve ihtiyaç duyulandan daha düşük kalabiliyor. Bu bilgisayarların oyun dışında da kullanılması RAM'i bir miktar yorabiliyor ve bilgisayarın daha yavaş çalışmasına sebep olabiliyor.

Geniş bir sistem belleğine ihtiyaç duyanlar için yeni adım MSI'dan geldi. Henüz 8 GB RAM'i olan bilgisayarları göz önünde bulundurursak, MSI devrim niteliğinde bir hamle ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

MSI'dan 256 GB RAM Geliyor!

MSI, 256 GB'a kadar RAM desteği sunacak Intel 600 ve 700 serisi anakartlarını piyasaya sürmeye başlıyor. Intel BIOS'lar, AM5 anakart serisine 256 GB RAM desteği sunan ve mevcut olarak piyasada bulunan BIOS'lardan ayrı olarak sunuluyor.

Intel'in 12. nesil 600 serisi anakartları piyasaya ilk çıktığında takılabilen maksimum VRAM miktarı 128 GB'tı. Genel olarak yeterli olan bu alan yazılım geliştirmesi ve benzer durumlar sebebiyle RAM tükeniyordu.

Bu alandaki tüm sınırlandırmaları ortadan kaldıran MSI, 256 GB'lık Intel BIOS'lar ile adeta bir devrim yaratacak. Oyuncular için öncelik olmasa da bazı oyunların fazla RAM yediğini hesaba katarsak bu desteğin oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.