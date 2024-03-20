MSI Claw Türkiye'de Satışa Sunuldu: Taşınabilir Oyun Bilgisayarının Fiyatı Ne Kadar?
MSI, merakla beklenen Claw A1M taşınabilir el konsolunu Türkiye'de satışa çıkardı. Peki cihazın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!
MSI Claw, geçtiğimiz Ocak ayındaki CES fuarında duyurulmuştu. Rakipleri arasında Steam Deck ve Asus ROG Ally gibi öne çıkan taşınabilir oyun bilgisayarı modellerinin önüne geçmeyi hedefleyen marka, merakla beklenen cihazını Türkiye'de satışa sundu.
Intel işlemcili MSI Claw A1M, Türkiye'de farklı online satış mağazalarında satılmaya başlandı. Peki şu an Türkiye pazarında satışa çıkan taşınabilir oyun bilgisayarının fiyatı ve özellikleri nedir?
MSI Claw Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H (1.4 GHz'den 4.8 GHz'e kadar)
- Grafik kartı: Intel Arc (2.25 GHz'e kadar)
- Bellek: 16 GB LPDDR5
- Depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD
- Ekran: 7 inç, 1080p, 120 Hz, IPS
- Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Şu an Vatan Bilgisayar'da 49.699 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkan taşınabilir oyun cihazı, OverGame adlı sitede ise 41.990 TL karşılığında satışa çıkmış durumda.
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