MSI Claw Türkiye'de Satışa Sunuldu: Taşınabilir Oyun Bilgisayarının Fiyatı Ne Kadar?

MSI, merakla beklenen Claw A1M taşınabilir el konsolunu Türkiye'de satışa çıkardı. Peki cihazın fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!