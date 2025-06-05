Sen Ne Yaptın MSI? Küçük Ama Güçlü İşlemciler Tanıtıldı!

Tayvan merkezli donanım devi MSI, bugün kompakt yapısıyla öne çıkan iki yeni GeForce RTX 5060 versiyonu duyurdu. Bunlar Cyclone ve Inspire. Tek fanlı bu modeller yüksek boost hızları sayesinde hem oyunculara hem de içerik üreticilerine güçlü bir performans sunuyor. İşte MSI GeForce RTX 5060 Cyclone ve Inspire özellikleri!

MSI GeForce RTX 5060 Cyclone ve Inspire Özellikleri

İki kart arasındaki temel fark tasarım ve soğutma sisteminde. Cyclone modeli 16,1 x 12,5 x 4,2 cm boyutlarında ve 451 gram ağırlığında. Inspire ise biraz daha küçük: 14,5 x 12 x 4,5 cm ölçülerinde fakat 581 gram ile daha ağır.

Her iki modelde de tek fanlı soğutma sistemi bulunuyor. MSI, Cyclone'un oyuncular, Inspire'ın ise içerik üreticilerine yönelik olduğunu ifade etti. Ancak teknik özelliklere bakıldığında bir kitleye yönelik olduğunu söylemek pek de mümkün görünmüyor.

8 pin güç konnektörü, 2.535 MHz maksimum boost frekansı ve 145 watt toplam kart gücü sunan kartların daha büyük boyutlu MSI GeForce RTX 5060 Shadow modeliyle benzer bir performans sunabildiği söyleniyor. Ancak bunu doğrulamak için uzun süreli kullanım testini görmekte fayda var.

Blackwell mimarisi üzerine inşa edilen GeForce RTX 5060, 3.840 CUDA çekirdeğine ve 128-bit bellek veri yoluna sahip 8 GB GDDR7 VRAM ile geliyor. PCIe 5.0 x16 desteği sunan kartta üç adet DisplayPort 2.1b ve bir adet HDMI 2.1b portu bulunuyor. Bu sayede aynı anda dört monitöre kadar 8K/120 Hz veya 4K/480 Hz görüntü verebiliyor.

Özellik MSI GeForce RTX 5060 Cyclone MSI GeForce RTX 5060 Inspire Boyutlar (mm) 161 x 125 x 42 145 x 120 x 45 Ağırlık 451 g 581 g Soğutma Sistemi Tek fanlı Tek fanlı Boost Frekansı 2.535 MHz 2.535 MHz Toplam Kart Gücü (TDP) 145 W 145 W Güç Bağlantısı 1 x 8-pin 1 x 8-pin CUDA Çekirdeği 3.840 3.840 Bellek 8 GB GDDR7, 128-bit 8 GB GDDR7, 128-bit Mimari Blackwell Blackwell PCIe Desteği PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Görüntü Çıkışları 3 x DisplayPort 2.1b,1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b,1 x HDMI 2.1b Eş Zamanlı Monitör Desteği 4 4 Maks. Çözünürlük/Hz 8K @ 120 Hz,4K @ 480 Hz 8K @ 120 Hz,4K @ 480 Hz Hedef Kitle Oyuncular İçerik Üreticileri

Kartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.