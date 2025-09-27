MSI Yeni OLED Oyuncu Monitörünü Tanıttı: İşte Özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde 500 Hz yenileme hızına sahip olan OLED oyuncu monitörlerini tanıtan BenQ'nun ardından MSI'dan da yeni bir monitör geldi. Yaklaşık 420 dolar fiyat etiketiyle Çin'de piyasaya sürülen MSI MAG 272QP QD-OLED X24 özellikleri ile dikkat çekiyor.

MSI MAG 272QP QD-OLED X24 Özellikleri

26.5 inç büyüklüğünde QD-OLED panele ve 2K çözünürlüğe (2560 × 1440) sahip olan monitör, 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Samsung Display’in yeni nesil QD-OLED panelini kullanan model, kendi ışığını yayan OLED pikselleri ile kuantum nokta teknolojisini birleştirerek daha doğru renkler ve geniş renk gamı sağlıyor.

MSI’a göre panel; %99 DCI-P3, %98 Adobe RGB ve %138 sRGB renk kapsamasına sahip. 10 bit renk derinliği destekleyen ekran, 1,07 milyar renk görüntüleyebiliyor. Her bir ünite, ΔE ≤ 2 renk doğruluğu değerine ulaşacak şekilde fabrika çıkışı kalibre ediliyor.

Hızlı tempolu oyunlar için tasarlanan monitör, 0,03 ms GtG tepki süresi ve VESA ClearMR 13000 hareket netliği sertifikası ile öne çıkıyor. Adaptive Sync sayesinde ekran yırtılması ve takılmalar önleniyor. Parlaklık seviyesi SDR’de 200 nit, HDR’de 400 nit. Monitörün dinamik kontrast oranı ise 1.500.000:1 seviyesinde

MSI, OLED panellerin en büyük sorunlarından yanma riskine karşı OLED Care 2.0 paketini sunuyor. Bu paket; piksel kaydırma, piksel yenileme, parlaklık sınırlama ve 24 saatlik ekran yenileme döngüsü özelliklerini içeriyor. Ayrıca 3 yıllık yanma garantisi sunuluyor.

Fan gerektirmeyen grafen soğutma tasarımı sayesinde sessiz çalışıyor. Stand, -5° ila 20° eğim, ±30° döndürme, 110 mm yükseklik ayarı ve dikey kullanım (pivot) desteği sağlıyor. VESA 100×100 montaj uyumluluğuna sahip monitör, 5,7 kg ağırlığında. MSI’ın Flowing Light RGB tasarımı ve joystick OSD kontrolü de tasarımı tamamlıyor.

Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4a, DisplayPort Alt Mod destekli ve 15 W ters şarj özellikli USB Type-C ile 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Kutudan ayrıca manyetik ışık kalkanı çıkıyor. Ekran, TÜV Rheinland mavi ışık filtresi, titreşim önleme ve yansıma azaltma sertifikalarına sahip.