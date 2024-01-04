MSI, CES 2024'te Oyun Arenasına Yepyeni Bir El Tipi Cihaz ile Adım Atıyor!

MSI, oyun sektöründeki devlerle rekabet etmek amacıyla Instagram üzerinden, el tipi oyun cihazları pazarına resmi bir giriş yapacağını duyurdu. Valve, ASUS ve Lenovo gibi teknoloji devleriyle yarışmaya hazırlanan şirket, CES 2024 etkinliğinde tanıtılacak tamamen yeni bir el tipi cihazıyla dikkat çekiyor.

CES 2024'te Sürprizlerle Geliyor!

MSI Instagram'da paylaştığı kısa tanıtım fragmanında, "Yepyeni bir MSI Dragon türü geliyor. Kontrolü ele alın ve bizi izlemeye devam edin" başlığıyla RGB arkadan aydınlatmalı kontrol çubukları ve şık tasarımıyla dikkat çeken cihazını duyurdu.

Fragmanda cihazın geniş soğutma yeteneklerine ve ön yüzünde MSI markası ile birlikte güçlü 'True Gaming' etiketiyle öne çıktığı görülüyor.

Henüz cihazın teknik özellikleri ve detayları hakkında bilgi bulunmamakla birlikte CES 2024 etkinliği kapsamında MSI'ın taşınabilir oyun cihazıyla ilgili daha fazla bilgi ve ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

El tipi cihazın ne gibi özelliklere sahip olacağı ve oyunculara neler sunacağı önümüzdeki Salı günü başlayacak olan etkinlikte ortaya çıkacak.

Oyun tutkunları MSI'ın bu yeni ürününü merakla bekliyor ve cihazın ne gibi özelliklere sahip olacağını öğrenmek için etkinliği takip etmeye devam ediyor.

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