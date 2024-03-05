Türkiye'de İnternet Alışverişinin Temeli: MSN Üzerinden Çay Siparişi! (Video)
Bir zamanların efsane mesajlaşma platformu MSN'nin Türkiye'deki ilk kullanımına ait bir video sosyal medyada viral oldu. İşte detaylar!
Bir dönemin efsanevi anlık mesajlaşma platformu MSN, MicroSoft Network'ün kısaltılmış hali olarak biliniyor. 21 Ağustos 1995 tarihinde, bundan tam 28 sene önce kullanıma açılan ve tüm dünyada kullanılan popüler platformun Türkiye'deki ilk kullanım şekli ortaya çıktı.
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Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook bünyesinde kendi anlık mesajlaşma servisi Messenger'ı da barındırıyor.
MSN Üzerinden Çay Siparişi
Anadolu Ajans'ın X uygulamasındaki Arşiv hesabında bir video paylaşıldı ve bu video kısa sürede viral oldu. MSN üzerinden çay siparişi açıklamasıyla paylaşılan video 27 Ocak 2005 tarihine ait.
Konya'da çekilen görüntülerde, Türkiye'de internet alışverişinin temelinin atıldığı görülüyor. 2005 yılında bir çay ocağı, MSN üzerinden çay siparişi alıyor ve çaylar servise çıkarken de müşteriye bilgi veriliyor.
Kısa sürede viral olan video anlık olarak 90 bin görüntülenmeye ulaştı. X kullanıcıları da videoya komik yorumlar yapmaya devam ediyor. İşte o video:
❝MSN üzerinden çay siparişi❞— Anadolu Ajansı Arşiv (@AnadoluArsiv) March 4, 2024
💻Türkiye’de internet alışverişlerinin temelinin 2005 yılında bir çay ocağında atıldığını biliyor muydunuz?
📹: Rıfat Yerlikaya / Konya - 27.01.2005 pic.twitter.com/xHWHbPGkuM
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