Türkiye'de İnternet Alışverişinin Temeli: MSN Üzerinden Çay Siparişi! (Video)

Bir dönemin efsanevi anlık mesajlaşma platformu MSN, MicroSoft Network'ün kısaltılmış hali olarak biliniyor. 21 Ağustos 1995 tarihinde, bundan tam 28 sene önce kullanıma açılan ve tüm dünyada kullanılan popüler platformun Türkiye'deki ilk kullanım şekli ortaya çıktı.

MSN Üzerinden Çay Siparişi

Anadolu Ajans'ın X uygulamasındaki Arşiv hesabında bir video paylaşıldı ve bu video kısa sürede viral oldu. MSN üzerinden çay siparişi açıklamasıyla paylaşılan video 27 Ocak 2005 tarihine ait.

Konya'da çekilen görüntülerde, Türkiye'de internet alışverişinin temelinin atıldığı görülüyor. 2005 yılında bir çay ocağı, MSN üzerinden çay siparişi alıyor ve çaylar servise çıkarken de müşteriye bilgi veriliyor.

Kısa sürede viral olan video anlık olarak 90 bin görüntülenmeye ulaştı. X kullanıcıları da videoya komik yorumlar yapmaya devam ediyor. İşte o video: