MTA Fay Hattı Haritası Yenilendi! Diri Fay Üzerinde Bulunan İller

MTA fay hattı haritası yenilendi. Güncel haritaya göre çok sayıda il diri fay hatlarının üzerinde yer alıyor. İşte tehlikedeki yerler!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’ü aşkın deprem meydana geldi. Bu depremlerin Batı Anadolu Fay Zonu'nun hareketliliğini artırdığı söyleniyor. Peki, Türkiye'ded diri fay üzerinde yer alan şehirler hangileri? Yenilenen MTA fay hattı haritası merak edilen soruya ışık tuttu.

Sputnik'teki habere göre Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan güncel haritada 485 diri fayın olduğu tespit edildi. Bununla birlikte hangi şehirlerin ve ilçenin bu faylar üzerinde olduğu belli oldu.

Doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan şehirler arasında Zonguldak, Sinop, Antalya ve Ankara yer alıyor. Yakın bölgelerde meydana gelen depremlerin bu şehirlerde de hissedilebileceğini belirtmek gerekiyor.

AFAD ve MTA'nın çevrim içi hizmetini kullanarak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz. Doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan şehirler listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Doğrudan Diri Fay Hattı Üzerinde Bulunan Şehirler Listesi

  • Aksaray
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Bingöl
  • Denizli
  • Eskişehir
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Hakkari
  • Hatay
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Manisa
  • Muğla
  • Kocaeli
  • Konya
  • Osmaniye
  • Sakarya
  • Tokat

Acil Durumlar İçin Mobil Cihazınızda Olması Gereken Uygulamalar
MOBİL

Acil Durumlar İçin Mobil Cihazınızda Olması Gereken Uygulamalar

Acil durumlarda mobil cihazınızdaki uygulamalar sayesinde hayatınızın kurtulabileceğini biliyor muydunuz? İşte hayat kurtaran mobil uygulamalar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER