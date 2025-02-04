MTA Fay Hattı Haritası Yenilendi! Diri Fay Üzerinde Bulunan İller

Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’ü aşkın deprem meydana geldi. Bu depremlerin Batı Anadolu Fay Zonu'nun hareketliliğini artırdığı söyleniyor. Peki, Türkiye'ded diri fay üzerinde yer alan şehirler hangileri? Yenilenen MTA fay hattı haritası merak edilen soruya ışık tuttu.

Sputnik'teki habere göre Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan güncel haritada 485 diri fayın olduğu tespit edildi. Bununla birlikte hangi şehirlerin ve ilçenin bu faylar üzerinde olduğu belli oldu.

Doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan şehirler arasında Zonguldak, Sinop, Antalya ve Ankara yer alıyor. Yakın bölgelerde meydana gelen depremlerin bu şehirlerde de hissedilebileceğini belirtmek gerekiyor.

AFAD ve MTA'nın çevrim içi hizmetini kullanarak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz. Doğrudan diri fay hattı üzerinde yer alan şehirler listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Doğrudan Diri Fay Hattı Üzerinde Bulunan Şehirler Listesi