MacBook Pro Benzeri Laptop Geliyor: OLED Ekran, 32 GB RAM ve Çok Daha Fazlası!

Dizüstü bilgisayar alırken alıştığımız işlemci markalarının dışına çıkıp yeni işetim sistemli bir bilgisayar denemeye açık mısınız? Çinli üretici Moore Threads, kendi ürettiği ARM işlemcili yeni modeli MTT AIBook ile, Linux tabanlı merak uyandıran bir alternatif sunuyor.

MTT AIBook'un Özellikleri

İşlemci : MTT 100

: MTT 100 Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Teknolojis i: OLED

i: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2.8K

: 2.8K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Renk Kapsamı : %100 DCI-P3

: %100 DCI-P3 RAM : 32 GB LPDDR5X

: 32 GB LPDDR5X Depolama : 1 TB SSD

: 1 TB SSD İşletim Sistemi : Linux

: Linux Batarya : 70Wh

: 70Wh Portlar: 3 adet USB-C

İnce tasarımı ve sağlam alüminyum gövdesi ile dikkat çeken MTT AIBook, gücünü More Threads'in mühendislerince özel olarak tasarlanan 12 çekirdekli MT 1000 isimli işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 2.65 Ghz'a kadar çıkabilen hızlarda çalışabiliyor.

Dizüstü bilgisayarın grafik işlemleri tarafında ise, More Threads'in kendi geliştirdiği MUSA GPU yer alıyor. Sistem bütünlüğü için de 32 GB LPDDR5X birleşik RAM kullanılmış. Bu sayede işlemci ve grafik birimi belleği ortaklaşa kullanıyor. Ayrıca depolam kısmında ise 1 TB kapasiteli hızlı bir SSD tercih edilmiş.

Ekran kısmında ise MTT AIBook, 14 inç boyutunda ve 2.8K çözünürlüğe sahip OLED bir ekran ile geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, içerik tüketiminde ve günlük kullanımlarda kullanıcılara doyurucu görsel bir deneyim vaat ediyor. MTT AIBook yazılım noktasında da piyasdaki diğer dizüstü bilgisayarlardan ayrılıyor.

MTT AIBook, AIOS adı verilen Linux tabanlı bir işletim sistemi kurulu olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak cihaz, Windows çalıştırma özelliğinede sahip. Şirket, Windows'un sanallaştırma tabanlı olarak cihaz üzerinde çalıştırılabildiğini belirtiyor.

Tasarım açısından ise MTT AIBook, şık metalik yüzeyi ve nispeten ince kasasıyla bir MacBook Pro'ya çok benziyor. Cihazın, Thunderbolt veya USB4 bağlantı noktaları olmasa da üç adet şu an özellikleri belirtilmemiş USB-C portu yer alıyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar, yüksek kullanım süreleri vaat eden 70Wh'lik bir bataryaya sahip.

MTT AIBook Fiyatı

MTT AIBook, yaklaşık 1.447 Dolar fiyat etiketiyle şu an için yalnızca Çin'de satışa sunuldu. Diziüstü bilgisayarın, küresel pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belirsizliği koruyor.