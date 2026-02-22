LG Yeni Ultra Hafif Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı: Uzun Pil Ömrüne Sahip!

Teknoloji devi LG, CES 2026 fuarı öncesinde ipuçlarını verdiği yeni Gram serisi dizüstü bilgisayarlarını resmen ön siparişe açtı. Ailenin en küçük üyesi olarak öne çıkan yeni LG Gram 14 ultra hafif yapısı ve performans odaklı özellikleriyle şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte detaylar!

LG Gram 14'ün Özellikleri

Ekran: 14 inç, 1200p IPS panel, 60 Hz yenileme hızı, 350 nit tepe parlaklık

14 inç, 1200p IPS panel, 60 Hz yenileme hızı, 350 nit tepe parlaklık İşlemci: AMD Ryzen AI 5 435 / Ryzen AI 7 450

AMD Ryzen AI 5 435 / Ryzen AI 7 450 RAM: 16 GB / 32 GB LPDDR5X

16 GB / 32 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD

512 GB PCIe 4.0 SSD Batarya: 72 Wh

72 Wh Ağırlık: 1,12 kg

1,12 kg Boyutlar: 312 x 214 x 15,7 mm

2026 Gram ailesinin en kompakt seçeneği olarak tanımlanan yeni bilgisayar taşınabilirlik konusunda oldukça iddialı. Sadece 1.12 kilogramlık bir ağırlığa sahip olan cihaz 15.7 milimetrelik ultra ince kasasıyla da öne çıkıyor.

Ekran tarafında ise bizleri 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip 14 inç büyüklüğünde bir IPS panel karşılıyor. 60Hz yenileme hızı ve 350 nit maksimum parlaklık sunan bu ekran günlük kullanımda akıcı ve net bir görüntü vadediyor.

Cihazın donanım detaylarına baktığımızda gücünü AMD'nin en yeni Gorgon Point mimarisine dayanan Ryzen AI 400 serisi işlemcilerden aldığını görüyoruz. Giriş seviyesindeki versiyon Ryzen AI 5 435 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD'ye ev sahipliği yapıyor. Üst düzey sürüm ise 32 GB RAM ve Ryzen AI 7 450 işlemcili ile geliyor.

Bununla birlikte yeni dizüstü bilgisayar ince ve hafif tasarımına rağmen pil ömrü tarafında da kullanıcıları üzmüyor. 72Wh gibi epey yüksek bir bataryadan beslenen cihaz standart bir iş gününü tek şarjla rahatlıkla çıkarabiliyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Yeni LG Gram 14'ün Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 1.392 dolar (yaklaşık 61.010 TL) olarak açıklandı. En üst donanıma sahip yüksek performanslı versiyonu satın almak isteyenlerin ise yaklaşık 2.255 doları (yaklaşık 98.836 TL) gözden çıkarması gerekecek.

İlerleyen dönemlerde Intel Panther Lake işlemcili farklı versiyonların da Gram 14 ailesine dahil olması bekleniyor. Öte yandan mevcut cihazların küresel pazarda ve Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.