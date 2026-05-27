Windows 11 Kullanan Laptopların En Büyük Sorunu Çözülüyor

Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde önemli iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Son zamanlarda kullanıcılardan gelen taleplere daha çok karşılık verdiği gözlemlenen şirket, son güncellemede işletim sistemini kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikler ve özelliklerle donattı. Ayrıca performans tarafında da önemli gelişmeler yaşandı.

Windows 11'de ile Hangi Yenilikler Yapıldı?

Windows 11'in 24H2 ve 25H2 sürümleri için yayınlanan KB5089573 güncellemesi ile aynı bilgisayardaki sesin iki farklı kulaklığa aynı anda gitmesine imkân tanınmaya başlandı. Bu sayede aynı ortamdaki iki kişi aynı anda bir filmi izleyebiliyor ya da bir şarkıyı dinleyebiliyor. Bunun için önceden üçüncü taraf yazılım kullanmak gerekiyordu ama Microsoft bunu artık doğrudan sunduğu için gecikme süresi de alternatif yöntemlere göre düşük olacaktır.

Yapay zeka işlemlerinden sorumlu NPU kullanım oranını takip etmek de güncelleme ile oldukça kolaylaştı. Şu an nasıl ki Görev Yöneticisi üzerinden CPU ve RAM kullanımına bakabiliyorsanız NPU'yu da aynı şekilde takip edebileceksiniz. Bunun için ayrı bir sütun oluşturulduğunu belirtelim.

Küçük bir yenilik de olsa pek çok kişi tarafından istenen kullanıcı klasörünün adını belirleme özelliği de geldi. Windows kurulum işlemi sırasında artık kullanıcı klasörüne özel ad vermek mümkün. Ekran okuyucu kullananlar için de önemli bir yenilik söz konusu. Microsoft, ekran okuyucu kullanılırken sesli duyuruları daha anlaşılır hâle getirdi. Ayrıca korunan içerikler de artık büyütülebiliyor. Bu arada Windows'un arama özelliğinin artık iki karakterli dosyaları bile bulabiliyor.

Windows 11'de Yapılan Performans İyileştirmeleri Neler?

Windows 11'de yapılan performans iyileştirmelerinin başında çok fazla şikâyet edilen güç tüketimi geliyor. Şirket, arka planda ya da boştayken sensörlerin gereksiz güç tüketmesini engelledi. Böylece işletim sistemi de pil ömrü tüketimi açısından daha verimli hâle geldi. İndirmelerini daha çok Microsoft Store üzerinden yapanlar için de önemli bir iyileştirmeye gidildi. İndirme hızının düşmesine neden olan faktörler ortadan kaldırarak performans genel olarak üst seviyeye çıkarıldı.

Windows 11 İçin Hangi Sıklıkla Güncelleme Yayınlanıyor?

Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı güncellemeler çeşitlilik gösteriyor. Güvenlik amaçlı güncellemeler her ay kesinlikle yayınlanıyor. Basit hataları gideren, yeni özellikler getiren isteğe bağlı olan güncellemeler ise ay sonuna doğru devreye alınıyor. Büyük güncellemeler ise yılda bir kez yayınlanıyor ve bu güncellemelerle geniş özellik yelpazesi sunuluyor.

Editörün Yorumu

Windows 11 için yayınlanan yeni güncelleme, bana Microsoft'un işletim sistemini hangi yönlerden geliştirebileceğine çok iyi çalıştığını gösteriyor. Aynı anda iki kulaklık ile dinleme gibi oldukça büyük kolaylık sunan özelliklerin yanında genel performansı artıran önemli iyileştirmeler de sağlıyor. Özellikle gereksiz pil tüketimi sorununu ele alması, şirketin bundan sonraki odak noktasında tamamen kullanıcı dostu bir işletim sistemi olduğunu gösteriyor. Umuyorum ki bunların devamı gelir ve kullanıcılar mevcut sorunların tamamından kurtulur.