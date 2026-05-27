Ucuz Android Telefon Yolda! 5G Desteğine Sahip Olacak

Lava, Bold N2 5G isimli ucuz Android telefon modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan bir duyuru ile birlikte Bold N2 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefon çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak.

Lava Bold N2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Bold N2 5G, 3 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Paylaşılan görsele göre telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde cihazın mavi rengi mevcut. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Lava Bold N2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Bold N2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lava'nın telefonları satılmıyor. Bu nedenden dolayı Bold N2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Lava Bold N2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Bold N1 5G için 130 dolar (5.967 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bold N2 5G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 140 dolar (6.426 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Lava Bold N2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci İşletim Sistemi: Android 16

Lava Bold N2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Bold N2 5G, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Bold N1 5G'de 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Lava Bold N2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bold N2 5G gücünü sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunabilir. İşlemcinin adı henüz belli değil. Bold N1 5G'de Unisoc T765 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang, Subway Surfers: City ve Temple Run dahil olmak üzere donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Unisoc T765 göz önünde bulundurulduğudna yeni telefonda da söz konusu mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanacaktır. Bu arada 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T765 işlemcisinde 2.3 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.1 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Editörün Yorumu

Lava Bold N2 5G'nin tasarımını çok beğendim. Mavi renk seçeneği, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Serinin bir önceki modeli Bold N1 5G'de de benzer bir tasarım tercih edilmişti. Bu arada sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemcinin donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.