The Sims Rakibi Oyundaki Komik Hatalar Viral Oldu!

Kanadalı bir ekip tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu oyunu Paralives, kısa süre önce erken erişime açılır açılmaz büyük ilgi görmeyi başardı. Öyle ki oyun yalnızca birkaç gün içinde on binlerce oyuncuya ulaşırken Steam’de aldığı olumlu kullanıcı yorumlarıyla da dikkat çekti. Ancak Paralives sadece oynanışıyla değil, oyuncuların karşılaştığı ilginç ve komik hatalarla da oyun dünyasında gündem olmayı başardı.

Paralives Oyuncuları Hangi Hatalarla Karşılaşıyor?

Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimlere göre Alex Massé and team tarafından geliştirilen Paralives, şu ana kadar çıkan en başarılı The Sims benzeri yaşam simülasyonu oyunlarından biri olarak görülüyor. Yani oyun genel anlamda oyuncuların beğenisini kazanmış durumda. Ancak erken erişim sürecinin beraberinde getirdiği bazı komik hatalar da var.

Oyuncuların paylaştığı görüntülere göre bazen karakterler oturduktan sonra aniden başka bir noktaya ışınlanıyor. Bazıları ise uzun süre boyunca aynı yerde yürüyormuş animasyonunda takılı kalıyor. Bunun yanında oyun içinde yapılardaki merdivenlerin durup dururken uzaması, eşyaların yerlerinin karışması, karakter yatakta yatarken kıyafetlerinin kaybolması ve karakterlerin aynaya baktıklarında sanki derileri yokmuş gibi görünmesi de dikkat çeken ilginç hatalar arasında yer alıyor.

Neyse ki oyuncuların aktardığına göre bu tarz hatalar dışında oyunu tamamen oynanamaz hâle getiren ciddi bir sorun bulunmuyor. Peki geliştirici ekip Alex Massé and team, oyuncuların karşılaştığı bu hatalar için nasıl bir yol haritası hazırlıyor, bir güncelleme yayınlanacak mı?

Paralives Geliştiricisi, Oyundaki Hataları Düzeltecek mi?

Paralives geliştirici ekibi, erken erişim sürecinde oyuncuların karşılaştığı hataların farkında olduklarını ve bunları düzenli güncellemelerle düzelteceklerini açıkladı. Yapılan paylaşımlara göre oyun haziran ile eylül ayları arasında çok sayıda hata düzeltmesi alacak. Böylece oyuncuların karşılaştığı sorunların büyük bölümünün kısa süre içinde giderilmesi bekleniyor.

Paralives Nasıl Bir Oyun?

Paralives, oyuncuların kendi karakterlerini oluşturabildiği, ev inşa edebildiği ve sanal bir hayat yaşayabildiği yaşam simülasyonu türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, yapısı bakımından uzun yıllardır türün en popüler serisi olan The Sims’e oldukça benziyor. Bu doğrultuda oyuncular; karakterlerinin günlük yaşamını yönetebiliyor, ilişkiler kurabiliyor, kariyer planı oluşturabiliyor ve gelişmiş yapı inşa sistemiyle tamamen kendi zevklerine göre yaşam alanları tasarlayabiliyor.

Oyunun en dikkat çeken noktalarından biri ise ücretsiz içerik politikası. Bildiğiniz üzere günümüzde birçok geliştirici şirket, büyük içerik güncellemelerini ücretli DLC paketleriyle sunuyor. Özellikle evcil hayvanlar, araçlar, tekneler ve bisiklet gibi ek içerikler çoğu zaman oyuncuların ekstra ücret ödemesini gerektiriyor. Ancak Paralives’ın geliştirici ekibi oyun için yayınlanacak tüm yeni içeriklerin tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.

Yani oyunculr, oyunu bir kez satın aldıktan sonra gelecekte eklenecek içeriklere erişmek için yeniden ödeme yapmak zorunda kalmayacak. En azından geliştirici ekibin mevcut açıklamaları bu yönde. Bu da oyuncular için güzel bir haber.

Editörün Yorumu

Açıkçası yaşam simülasyonu oyunlarına çok yakın biri olmasam da Paralives gerçekten dikkat çekici görünüyor. Oyunda karşılaşılan hatalara ise pek şaşırmadım. Sonuçta oyun henüz erken erişim aşamasında yayınlandı. Bir yazılım geliştiricisi olarak bu süreçlerde hata çıkmasına değil, bazen hiç hata çıkmamasına şaşırıyorum. Umarım geliştirici ekip, oyuncuların karşılaştığı sorunları gelecek güncellemelerle çözüme kavuşturur.