Yeni Yılda Bir Zam da MUBI'ye Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Sinefililerin en sevdiği dijital içerik platformlarından biri olan MUBİ, yeni yılla birlikte abonelik ücretlerinde değişikliğe gitti. Buna göre platformda sunulan aylık ve yıllık abonelik paketlerine zam geldi. Aynı zamanda öğrenci paketinin fiyatı da zamlandı.

MUBI Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu?

MUBİ abonelik ücretine yüzde 31 zam geldi. Buna göre 129 TL olan aylık abonelik ücreti, 166 TL olarak değişti. Son zamda 69 TL olan öğrenci abonelik ücreti ise 99 TL'ye yükseldi. Bu da ortalama yüzde 31 zam yapıldığı anlamına geliyor.

Mubi Türkiye abonelik ücretlerine %31 zam geldi.



Aylık abonelik ücreti 169 TL oldu. pic.twitter.com/hlP6bEQBkU — Tamindir.com (@Tamindir) January 6, 2025

MUBI aynı zamanda yüzde 16 tasarruf sağlayan aylığı 125 TL'ye gelen ve tek seferde 1.500 TL ödemenizi gerektiren yıllık abonelik planına da sahip. Her ne kadar platform hala uygun fiyatlı kabul edilse de içerik kütüphanesinin daha "az" genele hitap etmesi kullanıcıları abonelikleri konusunda düşündürecek gibi.

Eğer siz de bu düşünceye sahip abonelerden biriyseniz, "MUBİ üyelik iptali nasıl yapılır?" içeriğimize göz atabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin sayısı giderek artan dijital içerik platformlarına toplamda ödediğiniz ücret ne kadar? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.