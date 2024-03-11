MultiVersus Geri Dönüyor: Çıkış Tarihi Resmi Olarak Duyuruldu!

Multiversus, resmi X hesabında, oyunun büyük bir dönüş yapacağını ve 28 Mayıs tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Dövüş oyunlarını seven oyuncular, oyunun geçen yıl kapanmasından bu yana yeni bir yayın tarihi bekleyişi içerisindeydiler. The Open Beta 25 Haziran'da kapatılmıştı ve güncellemeleri durdurmanın dışında oyunu doğru şekilde yapmak için çevrimdışı bırakılmıştı.

Yeni yayınlanacak olan oyun, geliştiricilerin önceden bahsettiği birçok özelliği ele alıyor, bunlardan biri de güncellenmiş bir netcode. Geliştiriciler, bunu başarmak için oyunu "baştan aşağı yeniden inşa ettiklerini" söylüyor.

Oyuna Dair Detaylar da Paylaşıldı

MultiVersus, ücretsiz olarak oynanmaya devam edilebilecek. Geliştiriciler, kadroyu, sahne seçeneklerini genişletecek ve hatta oyunu Unreal Engine 5'e taşıyacaklar.

Karakterler genellikle doğal bir uyarlama olarak kullanıcıların karşısına çıkacak ve dövüşün temposu rakiplerinden farklı olacak. Geliştiriciler ayrıca her karakter için yeni saldırılar ve dövüş mekanikleri vadediyor. Bu, oyuncuların belirli dövüşçülere bağlandıysa bazı önemli değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Ne yazık ki Player First Games, tam olarak hangi karakterlerin ekleneceğini doğrulamadı. Geçen Ocak ayında bazı McDonald's MultiVersus promosyonları internete sızmıştı. Bu, hayranların neler bekleyebilecekleri konusunda az da olsa bir ipucu veriyor.

Multiversus'un yayınlama tarihinin doğrulanmasıyla beraber, oyuncular şimdi de karakter fragmanlarının çıkmasını bekliyorlar.

Geliştiriciler, geleneksel rekabetçi dövüşe sürpriz bir alternatif sunan yeni bir PVE modunu da duyurdu. Ayrıca, bu modun "benzersiz ödüller" ile birlikte gelmesi bekleniyor.