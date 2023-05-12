MusicLM Tanıtıldı: Sıfırdan Müzik Üretmek Hiç Olmadığı Kadar Kolay!

Google geçtiğimiz günkü etkinlikte MusicLM adlı yeni yapay zekâ müzik üretim aracının lansmanını gerçekleştirdi. Bu yenilikçi araç, kullanıcı tarafından verilen komutlara göre enstrümantal ve vokal parçalar oluşturabiliyor.

MusicLM'den perili bir evden gelen, yaylıların kullanıldığı gerilim dolu bir melodiden, neşeli ritimlere sahip canlı bir parti müziğine kadar farklı türlerde müzik kompozisyonları isteyebilirsiniz.

MusicLM'in Bazı Sınırlamaları Var

Bu yeni araç umut verici olsa da bazı sınırlamaları var. Örneğin belirli bir sanatçının tarzına göre müzik üretemiyor. Bu nedenle MusicLM'den Lil Nas X ya da Taylor Swift gibi bir şarkı yaratmasını bekleyemezsiniz.

MusicLM'in bir başka sınırlaması da yarattığı parçaların biraz jenerik hissettirmesidir. Bunun nedeni yapay zekâ algoritmasının daha önce duyduğu müzikleri bir araya getirmesinden kaynaklanıyor ancak bu, jeneratif yapay zekâ araçlarında yaygın bir sorundur ve MusicLM yine de müzik projeleriniz için harika bir başlangıç noktası sağlamayı başarıyor.

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