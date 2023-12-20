Müstehcen Yayın Gerekçesiyle Gül Hatun'a 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi!

Gül Hatun isimli TikTok yayıncısı için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 'TikTok' platformunda müstehcen içerik paylaştığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası istendi.

Yaptığı yayınlardan 160 bin lira kazandığını iddia eden Gül Hatun, olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gül Hatun Savunmasında Neler Söyledi?

Savunmasında, işsizken TikTok yayını açtığını, takipçilerinden hediyeler aldığını ve bunları nakde çevirdiğini ileri süren Gül Hatun, takipçilerinden para talep ettiğini ve yayın sırasında mahrem yerlerini açtığını kabul ederken, eylemlerini para kazanma aracı olarak savundu.

Eylemlerinin suç teşkil ettiğinden habersiz olduğunu belirten Gül Hatun'un iddianamesinde suçlamalara dayanak olarak müstehcen görüntülerin çocukların erişebileceği bir platformda alenen paylaşılması gösterildi.

Gül Hatun en son 26 Kasım'da Kartal'da evinde yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturmanın ardından serbest bırakılmıştı.

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