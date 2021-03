Mutasyonlu Koronavirüs Uyarısı Evcil Hayvan Sahiplerini Endişelendirdi

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, mutasyonlu koronavirüs hakkında kedi ve köpek gibi evcil hayvana sahip kişileri endişelendirecek bir uyarı yaptı. Köse, "RNA yapılı virüslerin mutasyona uğrayacak bizden hayvanlara, hayvanlardan da hayvanlara bulaşmayacağının garantisi yok" sözleri ile tehlikenin altını çizdi.

2020 yılında dünyanın dört bir yanına yayılan ve insanların hayatını önemli oranda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, dünya için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Salgınla birlikte birçok insan bu virüsün ismini öğrenmiş oldu ancak koronavirüsün farklı çeşitlerinin uzun yıllardır birçok hayvanda hastalığa neden olduğu hala birçok insan tarafından bilinmiyor.

Koronavirüsün farklı çeşitleri; kedi, köpek, sığır, inek ve tavuk başta olmak üzere senelerden beri farklı enfeksiyonlara neden olurken bilim insanları, bu hastalıklara karşı ilaç ve aşı gibi tedaviler uyguluyor. Bugüne kadar bu virüs türlerinin hayvandan insana bulaşmadığını belirten Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, salgının yarasa kaynaklı bir koronavirüs çeşinden ortaya çıkmasının bu virüs çeşidinin mutasyona uğrayan bir yapısı olmasından kaynaklandığını belirtti.

Koronavirüs türlerinin neden olduğu çeşitli enfeksiyonların hayvanlarda senelerden beri görülmeye devam edildiğini belirten Köse, dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüsün hayvandan insana bulaşma özelliğinin şu anda olmadığını ifade etti.

Köse, konu hakkında yaptığı açıklamada aşağıda yer alan şu ifadeleri kullandı:

"Doğal olarak hayvansal kaynaklı bir hastalık olduğu belli. Sonra da insana bulaşmış. Ardından mutasyona uğrayıp insandan insana uğrama yeteneği kazanmış. İnsandan hayvana bulaştığına dair birkaç istisna dışında örnek yok. Yani şu an için hayvanlarımızdan korkmaya gerek yok. Fakat bu virüs RNA yapılı bir virüs. Doğası gereği milyonlarca kez mutasyona uğrayabiliyor. Bugün sadece insandan insana bulaşan bu virüsün mutasyona uğrayıp insandan hayvana, sonra da hayvandan hayvana bulaşmayacağının garantisini veremeyiz. İnsanlar zaten evde durmaktan sıkılmıştı. Virüs böyle bir yetenek kazanırsa, bir de sokak hayvanlarına bulaşması durumunda bizim için sorun daha da büyük olur. Bu nedenle önlemlerin bir an önce alınıp, en yoğun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Pandeminin önüne geçtiğimiz an bu tip durumlar da yaşanmadan ortadan kalkmış olur."