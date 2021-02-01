Türk Bilim İnsanı Mutasyonlu Koronavirüs İçin Test Kiti Geliştirdi!

Prof. Dr. Kamil Önder, mutasyonlu koronavirüs için test kiti üretti. Geliştirilen test kiti ile çok hızlı şekilde analiz yapılabiliyor. Ürün ayrıca uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Prof. Dr. Önder, geliştirdiği test kitine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Türk bilim insanı tarafından yapılan açıklama dair detaylar haberimizde.

Mutasyonlu Koronavirüsü Tespit Eden Test Kitinin Fiyatı

Kısa süre önce İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlu virüsler, tüm dünyada endişeye neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısının 128'e yükseldiği açıklanmıştı. Salzburg eyaletinde yer alan Procomcure Biotech şirketi CEO'su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Önder, mutasyona uğrayan COVID-19'u tespit edebilen PCR testi geliştirdiklerini açıkladı.

Prof. Dr. Önder, yeni tip koronavirüsün İngiltere ve Güney Afrika varyantının ortaya çıkmasının hemen ardından çalışmalara başladıklarını belirtti. Geliştirilen PCR testinin ISO sertifikalı ve klinik onaylı (IVD-CE) ilk ürün olduğu açıklandı. Prof. Dr. Önder, yaptığı açıklamada, "Alınan numunenin bir kısmı özellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor. Sonuç 70-90 arasında alınıyor. Tüm işlem dizileme olmadan, uygun ücretli ve çok hızlı yapılabiliyor. Bu sayede virüse karşı büyük bir avantaj sunuyor" şeklinde konuştu.

Thalgau’da yer alan firmanın haftada 5 milyon adet PCR testi üretebildiğini söyleyen Türk bilim insanı, “Avusturya’da kullanılmaya başlandı. Şu anda bir test seti 6 euro (yaklaşık olarak 52 TL) değerinde ancak fiyatı üretim sayısı ve teslimat kapsamına göre farklılık gösterebiliyor. AR&GE’den üretime kadar yüzde 100 Avusturya menşeilidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kamil Önder, "Pandeminin ilk yılı yani geçen sene çok büyük çalışmalarımız oldu. Hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye’ye testler de verdik. Birkaç şirket ile beraber PCR testleri Türkiye’ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabii bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de kendine göre kuralları var. İthalat ve ihracat kuralları" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: