Mutasyonlu Virüsün En Çok Etkilediği Yaş Grubu Açıklandı

Mutasyonlu virüs en çok hangi yaş grubunu etkiliyor? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Mutasyonlu Virüsün En Fazla Etkilediği Yaş Grubu Nedir?

Grip ve mevsimsel gribe neden olan 2 mutantın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Grip salgınlarına ve mevsimsel griplere yol açan ağırlıklı iki mutant virüs var. Biri H1N1, diğeri de H3N2 dediğimiz varyant. H1N1 İspanyol gribinde ortaya çıkmış; ama gitmemiş, devam etmiş. H3N2 de Asya gribinde ortaya çıkmış, halen dolaşımda" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bir sene bir tip fazla görülüyor, bir sene diğer tip fazla görülüyor, onu başta bilemiyoruz. H3N2 ağırlıklı olarak yaşlıları tutuyor, H1N1 ağırlıklı olarak çocukları ve genç yetişkinleri tutuyor. Buna bağlı olarak da örneğin gebeler daha çok H1N1'den etkileniyor. Ölüm ve düşük oranları artıyor; ama H3N2 o kadar fazla etkilemiyor."

Koronavirüs mutasyonunda da benzer bir durumun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bunlar tamamen gözlem, nedeni izah edilmiş bir durum değil. Arka arkaya 5 farklı ülke, mutant virüs ortaya çıkan hastaların daha küçük çocuklar olduğunu, özellikle 0-9 yaş grubundaki vaka sayısında artışa yol açtığını rapor etti. Daha çok küçük çocukları etkilediği, orijinal virüs kadar yaşlı kişileri değil, daha genç kişileri etkilediği gösterilmiş" şeklinde konuştu.

Mutasyonların belirli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yaptığını belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor, bazen belli hastalık gruplarında daha çok hastalık yapıyor. Bazen hastalık yapıcı özelliğini kaybediyor, anavatanı yarasaya gidiyor ve orada kalıyor ama insanla temas ettiği zaman yeni bir mutasyon ile tekrar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki oranı bilmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bizim, mutant virüs ile orijinal virüslerin klinik sürecini karşılaştıracak kadar süremiz olmadı; bundan sonra değerlendirilir. Ülke çapında bu verileri toplayıp, mutant virüsün klinikte ne gibi değişiklik yaptığını ortaya koymak lazım" sözlerini kullandı.