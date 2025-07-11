Müzede Bir Gece Serisi Yeni Filmle 20 Sene Sonra Geri Dönüyor

"Çocukluğumuzun efsane filmleri" denildiğinde akla "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", "Evde Tek Başına", "Müzede Bir Gece" gibi yapımlar gelir. Disney, bir kült yapım haline gelen Müzede Bir Gece filmini kendi diliyle yeniden yorumlamaya hazırlanıyor. 1993'de yayımlanan bir çocuk kitabından uyarlanan filmde Ben Stiller, Robin Williams, Rami Malek, Owen Wilson, Dick Van Dyke gibi isimler rol aldı.

Müzede Bir Gece serisi toplam iki filmden oluşuyor. 2006'da çıkış yapan ilk film 113 milyondan fazla gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yeni Müzede Bir Gece Filmi Ne Zaman Çıkacak?

20th Century Studios'un üstlendiği Müzede Bir Gece filmi, yapımı 21 Laps Entertainment şirketine emanet etti. Reboot yapım Tripper Clancy'nin kaleminden çıkacak. Müzede Bir Gece serisi, komedik bir anlatım yapısına sahipti. Ben Stiller'ın canlandırdığı gece bekçisi Larry Daley karakteri, müze sergilerinin geceleri hayata geçmesini aşırı eğlenceli, yer yer düşündüren ve geren sahnelerle izleyiciye aktarmıştı.

Reboot yapımı bu noktada biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Söylenene göre ilk iki filmdeki anlatım yapısı tamamen değişecek ama klasik haline gelen her şey korunacak.

Şu ana kadar filmle ilgili başka bir bilgi verilmedi. Sadece filmin yapımcıları ve senaryo ekibi belirlendi.