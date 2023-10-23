Müzeyyen Senar New York Times Square’de Yer Aldı

En popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için EQUAL Türkiye ekim ayı elçisinin "Cumhuriyet’in Divası" olarak anılan Müzeyyen Senar olduğunu açıklamıştı.

Müzeyyen Senar New York Times Square’de Boy Gösterdi

Türk Sanat Müziği’nin en önemli isimlerinden biri olan Senar, müzik dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını desteklemek için hayata geçirilen EQUAL’ın Türkiye’deki 29. elçisi olmuştu.

Cumhuriyet’in 100. yılında "Cumhuriyet’in Divası" Müzeyyen Senar, bu kez ise New York Times Square’de yer aldı.

Spotify Hakkında

2008 yılında kurulan Spotify, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Dijital yayın hizmetinde 100 milyondan fazla şarkı, 5 milyon podcast ve 350 bini aşkın sesli kitap bulunuyor.

180'in üzerinde pazarda 220 milyon'u Premium abone olmak üzere toplamda 551 milyon kullanıcı sayısıyla dikkat çeken hizmette ücretsiz ve ücretli sürümler mevcut. Spotify Premium aboneliği, aylık belirli bir ücret karşılığında çeşitli avantajlardan yararlanılmasını sağlıyor.