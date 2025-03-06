Dünyanın En İyi Akıllı Telefonu Açıklandı! İşte iPhone'dan Daha İyi Olan Model

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve mobil teknolojiler dünyasının en önemli etkinliklerinden Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 sona erdi. Kongrenin en heyecan verici anlarından biri ise her yıl olduğu gibi Global Mobile Awards (GLOMO) ödüllerinin açıklanmasıydı. Peki "Yılın en iyi akıllı telefonu" ödülünü hangi model aldı?

MWC 2025'te Ödül Alan Telefonlar

GLOMO, bu yılın en iyi akıllı telefonunu Google Pixel 9 Pro olarak belirledi. Oylama yapan jüri, Pixel 9 Pro’nun yüksek performansı ve yenilikçi teknolojileri nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Google'ın telefonu, bu ödülü almak için iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic V3 ve vivo X200 Pro modelleri ile rekabet etti.

Google, "Çığır açan cihaz inovasyonu" ödülünü de aldı. Tekonloji devinin üretken yapay zekası Gemini’ye verilen bu ödül için Samsung’un Galaxy AI teknolojisi, Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve Huawei Mate XT’nin üç katlanabilir menteşe sistemi de adaylar arasındaydı.

"En iyi tüketici cihazı" ödülü ise dünyanın en küçük su soğutmalı mini oyun bilgisayarı olan Tecno Mega Mini Gaming G1'e gitti. Son olarak MWC kapsamında lansmanı yapılan cihazlar arasından tanıtımı en iyi yapılan ürün ise Xiaomi 15 Ultra olarak belirlendi. Öyle ki model, etkinlik boyunca en çok ilgi çeken ürünlerden biri olarak öne çıktı.

En iyi akıllı telefon : Google Pixel 9 Pro

Çığır açan cihaz inovasyonu : Google Gemini

En iyi tüketici cihazı : Tecno Mega Mini Gaming G1

Gaming Etkinliğin en dikkat çekeni: Xiaomi 15 Ultra