MWC 2025: Canlı Blog

MWC 2025 başladı! Her yıl İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve en son mobil teknolojilerinin sergilendiği etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden ilginç duyurulara ev sahipliği yapıyor. Xiaomi 15 Ultra'dan tutun da A'dan Z'ye onlarca teknoloji şirketinin ürettiği bütün cihazlar Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenecek. Bu yılın ne çıkan ürün ve teknolojileri ise bu canlı blog yazısında.

MWC 2025'te Tanıtılan Ürünler