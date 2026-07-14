Çift Kameralı Akıllı Saat Tanıtıldı! Kapalıyken Bile Takip Edilebiliyor

Xiaomi, yeni bir akıllı saat tanıttı. Redmi Kids Phone Watch Pro olarak adlandırılan model, çocuklar için geliştirildi. Bu nedenle özellikle güvenlik söz konusu olduğunda son derece geniş bir özellik yelpazesi ile karşılaşıyoruz. En dikkat çekici yönünü ise sadece konumu değil, bulunulan katın da öğrenilmesini sağlaması oluşturuyor.

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Özellikleri Neler?

Kamera Sistemi: Çift 5 MP kamera (biri ön, diğeri arkada)

Çift 5 MP kamera (biri ön, diğeri arkada) Sağlık Takibi: Kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi ölçümü

Kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi ölçümü Spor ve Fitness: 18 farklı spor modu, 5 fitness değerlendirme testi

18 farklı spor modu, 5 fitness değerlendirme testi Çevrim Dışı Takip: "Cihazımı Bul" ağı sayesinde cihaz tamamen kapalıyken dahi yakındaki Xiaomi cihazları üzerinden yaklaşık 5 gün boyunca konum paylaşımı

"Cihazımı Bul" ağı sayesinde cihaz tamamen kapalıyken dahi yakındaki Xiaomi cihazları üzerinden yaklaşık 5 gün boyunca konum paylaşımı Kat Takibi: Çocuğun bulunduğu binanın hangi katında olduğunu öğrenme

Çocuğun bulunduğu binanın hangi katında olduğunu öğrenme Akıllı Güvenlik Bölgeleri: Metro istasyonlarını tanıma, günlük rotayı / ulaşım geçmişini kaydetme

Metro istasyonlarını tanıma, günlük rotayı / ulaşım geçmişini kaydetme Suya Yakınlık Uyarısı: Çocuk göl, havuz veya nehir gibi su kütlelerine yaklaştığında ebeveynlere otomatik bildirim gönderimi

Çocuk göl, havuz veya nehir gibi su kütlelerine yaklaştığında ebeveynlere otomatik bildirim gönderimi Sosyal Özellikler: Cihazları birbirine dokundurarak arkadaş ekleme (rakip markalarla uyumlu)

Cihazları birbirine dokundurarak arkadaş ekleme (rakip markalarla uyumlu) Ebeveyn Kontrolü: Kullanım süresi, uygulama aktiviteleri ve genel davranış raporlarını içeren ebeveyn paneli, ekran süresi sınırlandırma ve okul saatlerinde saati otomatik olarak devre dışı bırakma

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı saatte hem ön hem arka tarafta olmak üzere iki adet kamera yer alıyor. Saatin gövde kısmı yukarı doğru açılabilen özel bir mekanizmaya sahip. Arka kamera, bu açılır gövdenin üzerinde konumlandırılıyor. Her iki kamera da 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Çocuklar, ön kamera sayesinde kendini çekebiliyor ve görüntülü görüşme yapabiliyor. Arka kamera ise çevrenin fotoğrafını çekmek için kullanılabiliyor.

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, çocuğun kalbinin dakikada kaç kez attığını düzenli olarak takip ediyor. Böylelikle oyun oynarken, spon yaparken ve yorucu aktivitelerde nabız değerlerini anlık olarak görebiliyorsunuz. Nabzın normalden çok yüksek ya da çok düşük olması durumunda olası tehlikelere karşı hareket geçmenize imkân sağlıyor.

Cihaz, kandaki oksijen seviyesini gösteriyor. Hâlsiz hissettiği zamanlarda yeterli oksijen alıp almadığını öğrenmenize yardımcı oluyor. Uyku sırasında ya da olası bir solunum yolu rahatsızlığında erkenden bir uzmana başvurmanızı mümkün hâle getiriyor. Bu arada akıllı saat, koşu ve bisiklet sürme de dahil olmak üzere 18 farklı aktivite için takip özelliği içeriyor. Buna ek olarak 5 farklı kondisyon değerlendirmesi yapabiliyor. Çocuğun genel fiziksel durumu ve dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Güvenlik Özellikleri Neler?

Cihaz tamamen kapalı olduğunda bile Xiaomi'nin "Cihazımı Bul" ağı sayesinde diğer Xiaomi cihazları üzerinden 5 gün boyunca konum bilgisi gönderilmeye devam ediliyor. Böylece akıllı saat kapalı olsa bile çocuğun nerede olduğu öğrenilebiliyor. Öte yandan bu akıllı saat, çocuğun sadece hangi binada olduğunu değil, tam olarak kaçıncı katta olduğunu da aktarıyor.

Redmi Kids Phone Watch Pro, suya yakınlık uyarısı da veriyor. Çocuk eğer göl, nehir ya da havuz gibi bir su kaynağına yaklaşırsa saat otomatik olarak bunu algılıyor ve ebeveynin telefonuna direkt uyarı gönderiliyor. Ayrıca okul saatlerinde akıllı saati uzaktan kilitleyebiliyor, ekran süresi için sınır belirleyebiliyor, uygulama kullanımını kısıtlayabiliyorsunuz.

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Kids Phone Watch Pro için 175 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 8 bin 231 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 17 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini belirtelim.

Redmi Kids Phone Watch Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin şu an Türkiye'de birçok Redmi akıllı saati satılıyor. Buna örnek olarak Redmi Watch 6, Redmi Watch 5 Active, Redmi Watch 5, Redmi Watch 5 Lite verilebilir. Bunları göz önüne alacak olursak Redmi Kids Phone Watch Pro'nun Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi Kids Phone Watch Pro'nun çocuklarını güvende tutmak isteyen pek çok ebeveyn tarafından tercih edilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Suya yakınlaşıldığında uyarı göndermesi, çift kamera, ebeveyn denetimi özellikleri ve çok daha fazlasıyla epey ilgi göreceği kanaatindeyim. Bu ilginin elbette satışlara da olumlu bir katkısı olacaktır.