Namib Çölü'ndeki Gizemli Şekillerin Sırrı Çözüldü

Namib Çölü’nde bulunan ve görüldüğü ilk günden bu yana sırrını koruyan peri halkaları hakkında yeni bir bilimsel çalışma yapıldı. Neden oluştuğu bulunamayan daire şekillerinin altından ise beklenmedik bir sebep çıktı.

Bitkilerle kaplı düz alanlarda çapları 2 ila 15 metre arasında değişen halkalar, görenleri hayrete düşürüyordu. Yerel halk tarafından “Tanrının Parmak İzleri” olarak adlandırılan çemberler konusunda çalışmalarını sürdüren Almanya’nın Göttingen Üniversitesinden Ekolog Stephan Getzin, halkaların oluşumunda termitlerin etkili olabileceği görüşünün doğru olmadığını kanıtlayarak, işin içinde bitkilerin olduğunu buldu.

2014 yılında Namib Çölü’nde görülen çemberlerin benzerlerinin Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde de oluştuğu haberini alan Getzin, bölgeye giderek araştırmalar yaptı. Bilim insanı, hem Namibya hem de Pilbara’daki peri halkalarının, suyu daha hızlı şekilde kanalize eden toprak parçalarındaki bitkilerin, suya ulaşma çabaları sonucunda oluştuğunu buldu. Her iki bölgede de termitlerin ise sadece o bölgeden geçen turistler olduğunu belirtildi.

Fikirlerini kanıtlamak adına Batı Avustalya’nın Newman kasabasındaki peri halkalarında 12.5 kilometre uzunluğa denk gelen 154 delik açan, Getzin ile İsrail ve Avustralya’dan diğer bilim insanları, daha önce iddia edilen fikirlere ulaşamadılar. Halkalardaki kil seviyesinin aynı olmadığını keşfeden araştırmacılar, aynı zamanda her halkada termitlere ait tüneller ya da buna benzer şeyler tespit edemediler.

Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar, halkaların direkt olarak kendisine odaklanırken, Getzin ve ekip arkadaşları halkaların çevresindeki detaylara odakladıklarını dile getirdiler. En sonunda yapılan çalışmalar meyvesini verdi halkaların, suya ulaşmaya çalışan bitkilerden ötürü oluştuğu gün yüzüne çıkarıldı.