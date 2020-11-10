NASA'nın 2 Yıldır Araştırdığı Asteroitin İçi Boş Çıktı

NASA'nın 2 yıldır araştırdığı asteroitin içi boş çıktı. Son zamanlarda OSIRIS-REx uzay aracından gelen veriler Bennu asteroiti hakkında meraklanmaya yol açıyordu fakat yapılan son çalışma, koca asteroitin aslında boş olduğunu gösteriyor.

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracıyla gerçekleştirdiği Bennu asteroit görevi yeni sonuçları ortaya koyuyor. Uzay aracı asteroidi iki yıldır araştırıyor ve araştırma için bugüne kadar kaya ve toprak örnekleri topladı. Dünya'dan Bennu'ya ulaşmak için 200 milyon mil yol kat etti ve 20 Ekim'de uzay kayasının yüzeyine yerleşti.

İlk başta OSIRIS-REx uzay aracı başarılı bir şekilde örnek toplasa da, bu örneklerin uzayda döküldüğü gözlemlendi. Araştırmacıları şaşırtan bu durumun, gereğinden fazla örnek toplandığı için yaşandığı tespit edildi. Bundan dolayı da NASA, OSIRIS-REx'in numune toplama aletini serbest bırakarak değerli materyallerin uzaya dökülmesine izin verdi.

2 yıldır araştırılan Bennu asteroitinin içi boş çıktı

Son olarak College of Colorado analistlerinin Osiris-REx keşfi ise farklı bir sonucu ortaya koyuyor. Bennu'nun etrafında geçirilen iki yıllık süre içinde toplanan bilgilere dayanarak, uzay kayasının muhtemelen boş olduğu sonucuna varıldı. Uzay Mühendisliği Bilimleri Bölümü'nde araştırmaya liderlik eden Daniel Scheeres, "Asteroitin sanki merkezinde boşluk var, bu boşluğa birkaç futbol sahası sığdırabilirsiniz" diyor.

Asteroitten elde edilen son veriler dört saatte bir tur attığını ancak dönüş hızının zamanla arttığını gösteriyor. Gökbilimci Scheeres, "Belki bir milyon yıl veya daha kısa sürede bütün Bennu'nun paramparça olduğunu hayal edebilirsiniz" diyor.

İnanılmaz görevin arkasındaki NASA ekibi, Osiris-REx sondasıyla yaptığı nitrojen patlamasında Bennu'nun şaşırtıcı derecede yumuşak olduğunu da keşfetti.

NASA'nın Osiris-Rex uzay aracından gelen veriler, uzun bir süre sonra asteroitin parçalanabileceğini gösteriyor. Bu hızlanma ve kendini parçalama sonuçlarına göre Bennu'nun 2175 ile 2199 yılları arasında 2.700'de bir ihtimalle Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor. Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük gibi görünse de, asteroitin hızla döndüğünü ve bu yüzden yüzeyindeki malzemenin tükendiğini unutmamak gerekiyor.

Ayrıca uzay ajansı tarafından yapılan son çalışmalara göre çapı 30 metreden büyük üç asteroit Dünya'ya doğru geliyor ve bu hafta gezegenimizin önünden geçecek.