NASA'dan Çılgın Teklif: Asteroiti Vurup Yaşam İzi Arayalım

NASA'nın son asteroit çalışması bir uzay yüzeyinin parçalanması için çılgın bir teklife dayanıyor. Bennu asteroiti yaşam izi örneği toplanması amacıyla ilk defa yüzeyine inilecek ve asteroitin regolit'inden parçalar alınacak.

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı 2018'in sonlarından beri Bennu asteroitinin yörüngesinde dolaşıyor ve yörüngede örnek toplamaya devam ediyordu. NASA'ya göre Bennu asteroitinde bulunan "karbon içeren mineral" uzayda yaşam izi için önemli bir adım olabilir.

Dünya tarihi için Bennu asteroiti yaşam izi örneği sunabilir

NASA araştırmacıları, Bennu'da hem suyun ve hem de dünyadaki yaşamın kökenini anlamamıza yardımcı olabilecek deneyler planlıyorlar ve bu nedenle misyonun ana hedeflerinden biri, Bennu'nun fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemekti.

OSIRIS-REx 20 Ekim'de Bennu'ya indiğinde, yüzeyi hafifçe delecek ve asteroitin regolit'ini (kayayı kaplayan materyal) toplamak için sıkıştırılmış nitrojen gazı kullanacak. Aslında her gün çok sayıda asteroit Dünya yörüngesine giriyor ancak atmosferde yanarak önemini yitiriyor. Bennu'dan toplanacak örnekler ise, bilim insanlarının Güneş sistemindeki ilkel materyalleri incelemesine olanak tanıyacak.

Ayrıca Bennu sondasının örnek toplamadan önceki görevi, yüzeyi ayrıntılı olarak haritalandırmaktı. Uzay Ajansı piksel başına 20 cm çözünürlük sunarak bir asteroitin şimdiye kadarki en ayrıntılı haritasını oluşturdu. Yukarıdaki videoyu izleyerek NASA'nın Bennu turuna katılabilirsiniz.

OSIRIS-REx bilim ekibinin bir üyesi olan Joshua Emery, "Uzay aracı yaklaşık iki yıldır asteroidi gözlemliyor" dedi ve şöyle devam etti: "Bennu'nun düşündüğümüzden daha büyüleyici bir asteroit olduğunu saptadık ve bize yaşam izi hakkında birçok sürpriz verdi."

Bennu misyonu, numuneyi toplamak için ilk girişimi 20 Ekim'de yapmayı planlanıyor ve uzay aracının, Bennu örneklerini 24 Eylül 2023'te Dünya'ya göndermesi hedefleniyor.