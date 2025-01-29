Bu Asteroit 2032'de Dünya Çarpabilir ve 500 Atom Bombası Gücünde Enerji Açığa Çıkarabilir

Hiç Dünya'ya "dev bir asteroitin" çarpmak üzere olduğu filmlerden birini izlediniz mi? Eğer bu soruya cevabınız hayır ise göz atsanız iyi olur çünkü bu yapımlardan birinin gerçek versiyonunu yaşamak üzeresiniz. Uzayı araştırmakla olduğu kadar gezegenimize karşı olası tehditleri de gözlemlemekle görevli olan NASA, bir asteroitin 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu açıkladı.

2024 YR4 Asteroiti Dünya İçin Tehdit mi? İşte Bilmeniz Gerekenler!

NASA'nın yeni keşfettiği bir asteroitin Dünya için potansiyel bir tehdit olduğu ortaya çıktı. 2024 YR4 adı verilen bu asteroit, 2032 yılında gezegenimize çarpma riski taşıyor. NASA'nın yaptığı ilk hesaplamalara göre bu çarpma ihtimali yüzde 1,2. Yani, asteroit büyük olasılıkla Dünya'yı ıskalayacak.

Ancak kalan o küçük ihtimal, insanları korkutmaya yetiyor. 2024 YR4, 27 Aralık 2024'te ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) tarafından tespit edildi. Keşfedildiği sırada Dünya'dan yaklaşık 829 bin kilometre uzaklıktaydı. Şu anda gezegenimizden uzaklaşıyor. Ancak Aralık 2028'de geri dönmesi bekleniyor.

NASA'nın ilk hesaplamalarına göre 2024 YR4, 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpabilir. Bu da Torino Ölçeği'nde bir risk anlamına geliyor. Yani, asteroit "dikkatle izlenmesi gereken" kategorisinde. Ancak endişe etmeyin, şu anki senaryoda 2024 YR4 Dünya'a çarpsa bile etkilerinin "felaket" seviyesinde olması beklenmiyor.

2024 YR4, yaklaşık 55 metre çapında. Eğer Dünya'ya çarparsa, 8 megaton enerji açığa çıkaracak. Bu, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 500 katından fazla bir enerji demek. Ancak bu büyüklükteki bir asteroit küresel bir yıkıma neden olmaz, sadece çarptığı bölgede ciddi hasar yaratabilir. Üstelik yeni gözlemlerle bu riskin sıfıra düşme ihtimali de var.

NASA ve diğer uzay ajansları, bu tür asteroitleri sürekli izliyor. 2024 yılında, bir asteroitin yönünü değiştirme yeteneğini test eden NASA, olası tehditlere karşı hazırlıklı olmaya çalışıyor. 2024 YR4'ün yörüngesi de yakından takip edilecek ve risk seviyesi zamanla güncellenecek.