NASA Antakya'nın Kızılötesi Uydu Görüntülerini Yayınladı: İşte Depremin Yarattığı Yıkım

6 Şubat'ta gerçekleşen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında en büyük zararı gören bölgelerden biri de Hatay'ın Antakya ilçesi olmuştu. Binlercce binanın yıkıldığı ilçe, NASA'nın kızılötesi uydu kameraları tarafınadn görüntülendi.

4 ve 8 Şubat tarihlerinde çekilen görüntülerde deprem sonrasında elektrik hatlarının kesilmesinin ardından şehrin karanlığa gömüldüğü görülebiliyor.

Şehirdeki Işık Miktarı Önemli Ölçüde Azaldı

NASA'nın NASA/USRA Black Marble bilim ekibi tarafından Black Marble HD yoluyla elde edilen görüntüler, deprem öncesi ve sonrasında Antakya'daki ışık değişimini gösteriyor.

Depremden günler geçmesine rağmen hala elektrik kesintilerinin devam ettiği bölgede elektriklerin yeniden verilmeye başladığı biliniyor. Ancak buna rağmen 8 ve 9 Şubat'ta çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, şehrin saçtığı ışık miktarının gözle görülür bir şekilde düşüş göstermesi gözlerden kaçmıyor.