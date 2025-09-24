NASA, Ay’a Dönüş İçin Tarihi Öne Çekti!

NASA, uzun zamandır merakla beklenen ve insanlığı yeniden Ay'a götürecek olan Artemis II görevine planlanandan çok daha erken başlayabilir. Ortaya çıkan bilgilere göre Nisan 2026'da gerçekleşmesi beklenen fırlatmanın Şubat 2026'ya çekilmesi gündemde. Bu gerçekleşirse insanlık 50 yılın ardından ilk kez Ay’a gidecek.

NASA’nın Artemis II Görevi Beklenenden Erken Başlayabilir

İnsanlık ilk kez 1969'da Apollo 11 göreviyle Ay'a ayak bastı. Sonrasında ise 1969-1972 yılları arasında toplam 6 Apollo görevi Ay'a başarılı bir şekilde iniş yaptı ve 12 astronot Ay yüzeyinde yürüdü. Ancak Soğuk Savaş sona erdikten sonra ABD'nin uzay yarışındaki motivasyonu azaldı.

Bu nedenle Ay'a bir daha insanlı görev düzenlenmedi. Ancak bu durum yakında değişecek. NASA'nın Artemis programıyla 2020'lerin sonunda tekrar Ay'a dönülecek. Bu görevin sıradaki aşaması ise Artemis II. Görev kapsamında dört astronot Ay'a gönderilecek. Ancak Artemis II mürettebatı Ay'a iniş yapmayacak.

ABD'li Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch’a Kanadalı astronot Jeremy Hansen'dan oluşan ekip, NASA’nın dev Space Launch System (SLS) roketi ve Orion kapsülüyle 10 gün sürecek bir yolculuk yapacak. Bu sırada Ay’ın etrafında tur atacak ve pek çok test yapacaklar.

Böylelikle Orion'un yaşam destek sistemleri ve manevra kabiliyeti gibi kritik sistemler asıl görev olan Artemis III öncesi sınanmış olacak. Ayrıca astronotların uzay yolculuğu sonrası fiziksel ve psikolojik değişimleri de incelenecek. Bildiğiniz üzere söz konusu roket fırlatmaları olduğunda hava durumu oldukça kritik.

Neredeyse her hafta bir uzay görevi gerçekleştiren SpaceX'in bugüne kadar pek çok fırlatmması hava durumu nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle Şubat 2026 pek de gerçekçi bir tarih olmayabilir. Ancak tek bir şey kesin ki insanlığın elli yıl sonra Ay'a dönüşü kaçınılmaz.