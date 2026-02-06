Uzayda Selfie Dönemi Başlıyor: Astronotlar Artık Telefon Kullanabilecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, uzay görevlerinde astronotların yaşam standartlarını ve iletişim imkanlarını değiştirecek radikal bir karara imza attı. Yıllardır süregelen katı kuralları esnetmeye karar veren kurum, artık astronotların kişisel teknolojik cihazlarını yanlarında taşıyabilmesine izin verecek.

Yeni kararların en önemli etkisi ise NASA astronotlarının uzayda telefonlarını kullanabilmesi olacak. Peki bu radikal değişiklik uzay görevlerini nasıl etkileyecek ve bugüne kadar bu yasak neden uygulanıyordu? İşte merak edilen tüm detaylar!

NASA Astronotları Yeni Görevlerinde Telefonlarını Kullanabilecek

NASA, önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek Crew-12 ekibi ve Ay yörüngesinde insanlı uçuş gerçekleştirecek Artemis II görevlilerinin akıllı telefonlarını uzaya götürmelerine izin vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili X (Twitter) üzerinden açıklamalarda bulunan NASA Yöneticisi Jared Isaacman, astronotlara aileleriyle özel anlarını paylaşabilmeleri ve dünyaya ilham verici görüntüler sunabilmeleri için bu imkanı tanıdıklarını belirtiyor.

Isaacman'in açıklamalarından anladığımız kadarıyla astronotlar, akıllı telefonlarını yakınlarıyla iletişime geçmenin yanı sıra ilginç görüntüler yakalamak için de kullanabilecekler. Bu da demek oluyor ki bugüne kadar sadece resmi uydu görüntüleriyle yetinen uzay meraklıları, artık astronotların gözünden en doğal anlara, spontane videolara ve hatta uzayda çekilmiş selfie'lere bile tanıklık edebilecek.

Daha Öncesinde Neden Telefon İzin Verilmiyordu?

Yeni kararla birlikte pek çok kişi neden daha öncesinde astronotların telefon kullanmalarına izin verilmediği merak etmeye başladı. Bu sorunun cevabı ise NASA'nın meşhur gizlilik politikaları ve güvenlik protokollerinde gizli.

Uzay uçuşlarında en küçük bir elektronik hatanın bile felakete yol açabileceği riski NASA'nın donanım konusunda her zaman eski ama güvenilir olandan yana olmasına neden oluyordu. Bu nedenle astronotlar bugüne kadar modern telefonlar yerine on yıl öncesinin teknolojisine sahip Nikon DSLR kameralar veya GoPro'lar ile idare etmek zorundaydı.

Ancak Isaacman'ın belirttiğine göre NASA geçtiğimiz aylarda akıllı telefon gibi modern donanımların uzay uçuşlarına olan uygunluğunu test etti ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını tespit etti. Bu gelişmelerin ardından kurum, modern çağa ayak uydurmak için tıpkı SpaceX gibi astronotların kişisel teknolojik aygıtlarını yanlarında taşımasına izin verdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce astronotlar uzaydan en net görüntüleri yakalamak için hangi akıllı telefon modellerini görevlere götürmeli? Yorumlarda buluşalım.