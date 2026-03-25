Galaxy A57 Parçalarına Ayrıldı! Tamir Etmesi Çok Kolay Olacak

Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy A57 5G bugün vitrine çıktı. Cihaz, Exynos 1680 işlemci, 5.000 mAh batarya ve OIS destekli 50 megapiksel kamerasıyla geliyor. Son olarak modelin tamir edilebilirlik puanı ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A57 5G Tamir Edilebilirlik Puanı Ortaya Çıktı

PBKreviews, bugün kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A57 5G modelini parçalarına ayırdı. Bu süreçte akıllı telefonun arka paneli biraz ısı uygulandıktan sonra plastik penalarla kolayca gövdeden ayrılıyor. Sonrasında çerçeveyi sabitleyen plastik parça sekiz vidayla yerinden çıkarılıyor.

Batarya kapağı ve iç plastik çıkarıldıktan sonra ise karşımıza tanıdık bir manzara çıkıyor. Burada anakartın üstte ve pilin ise alt tarafa yerleştirildiğini görüyoruz. Dahası, bataryanın çekmeli yapışkanla sabitlenmiş olması da tamir sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Paylaşılan videoda Galaxy A57'nin iç tasarımının ufak detaylar dışında Galaxy A56 ile neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Yeni modeldeki en önemli farklardan birisi ise daha büyük bir buhar odasının kullanılması. Bataryanın hemen altında yer alan bu yapı, uzun süreli oyunlarda ısınmayı minimum seviyede tutmaya yardımcı oluyor.

Telefonun kolay bir şekilde parçalarına ayrılması olası bir arıza durumunda tamir edilebilirliğin beklenenden çok daha kolay olacağını gösteriyor. Cihaza verilen tamir edilebilirlik puanı ise 10 üzerinden 9 diyebiliriz.

Bunu biraz daha açacak olursak PBKreviews, telefonun tamir edilebilirlik puanını beş farklı kategoride değerlendirdi. Bu kategorileri iç tasarım, parça bulunabilirliği, ekran değişiminin kolaylığı, batarya değişiminin kolaylığı ve şarj portu gibi diğer parçaların değişiminin kolaylığı şeklinde sıralayabiliriz.

Her kategori 2 puan üzerinden değerlendirilirken, akıllı telefon yalnızca iç tasarım ve ekran değişiminden 1,5 puan aldı. Diğer kategorilerde ise 2 üzerinden 2 puan almayı başardı. Böylece toplam skoru 9'a ulaştı.

Galaxy A57 Bataryasını Evde Değiştirmek Mümkün mü?

Galaxy A57'nin bataryasını değiştirmek son derece kolay görünüyor. Zira cihazın bu kategoride maksimum puanı alması da bunun bir göstergesi. Arka panelin biraz ısı uygulanarak ve plastik penalarla kolayca çıkarılabilmesi ve bataryanın çekmeli yapışkanlarla sabitlenmiş olması değişimin evde bile rahatlıkla yapılabileceğini gösteriyor.

Ancak burada kritik bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Eğer daha önce böyle bir işlem yapmadıysanız, yani tecrübesizseniz bataryayı veya diğer bileşenleri değiştirmeye çalışmanızı önermiyoruz. Aksi takdirde işlem sırasında farklı arızalara yol açabilirsiniz. Bu nedenle en yakın servisi ziyaret etmek daha sağlıklı olacaktır.

Galaxy A56 Tamir Edilebilirlik Puanı Kaç?

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy A56 modeli de tamir edilebilirlik puanında benzer bir performans gösterdi. O dönem paylaşılan videoya baktığımızda akıllı telefonun yine iç tasarım ve ekran değişiminden 1.5 puan aldığını ve toplam skorunun ise 9 olduğunu görüyoruz. Yani PBKreviews'e göre iki telefonun da tamir edilebilirlik puanı aynı. Zira cihazların iç dizaynlarının birkaç detay dışında neredeyse aynı olması bu skorların mantıklı olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

Daha önce orta segment Samsung telefonları kullandım. Bunların çok büyük bir kısmından memnun kaldım. Benzer şekilde Galaxy A57'nin de performans gibi konularda kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle cihazın kolay tamir edilebilir olması da ileride meydana gelecek arızalarda kullanıcıların elini rahatlatacaktır.